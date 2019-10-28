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Российская певица посмеялась над трупом сбитой кошки 

Рамблер + ещё 6 36 минут назад
Популярные в Татарстане музыканты Фирдус Тямаев и Гузель Уразова опубликовали в Instagram видео, в котором посмеялись над трупом кошки.
Как пишет «Лента.ру», Тямаев и Уразова со смехом заявили, что ехали на гастроли и остановились возле кошки, потому что были голодными и не успели приготовить шашлык.
Видео быстро распространилось в Сети и собрало множество комментариев от разгневанных пользователей.
В частности, артистов назвали садистами и начали им угрожать.
Гузель Уразова — народная артистка Республики Татарстан и заслуженная артистка Республики Башкортостан. Фирдус Тямаев — заслуженный артист республики Татарстан.
Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Другое , Фирдус Тямаев , Lenta.ru , Республика Татарстан
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