Российская певица посмеялась над трупом сбитой кошки

Популярные в Татарстане музыканты Фирдус Тямаев и Гузель Уразова опубликовали в Instagram видео, в котором посмеялись над трупом кошки.

Как пишет «Лента.ру» , Тямаев и Уразова со смехом заявили, что ехали на гастроли и остановились возле кошки, потому что были голодными и не успели приготовить шашлык.

Видео быстро распространилось в Сети и собрало множество комментариев от разгневанных пользователей.

В частности, артистов назвали садистами и начали им угрожать.

Гузель Уразова — народная артистка Республики Татарстан и заслуженная артистка Республики Башкортостан. Фирдус Тямаев — заслуженный артист республики Татарстан.