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Пиар-директор Началовой прокомментировала слухи о причастности к ее смерти 

РИА Новости + ещё 4
Пиар-директор Началовой отреагировала на слухи о порче
Фото: © РИА Новости / Кирилл Каллиников
Анна Исаева, пиар-директор покойной певицы Юлии Началовой, опровергла слухи о ее причастности к смерти исполнительницы. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.
Ранее в СМИ появилась информация, что Исаева могла навести на Началову порчу.
"Речь шла вообще не обо мне! О другом человеке! Мою фамилию приписали", — написала Исаева.
Она также добавила, что в ближайшее время "друзья, знающие ситуацию изнутри, собираются обнародовать свои заявления на предмет этой клеветы".
Юлия Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни от остановки сердца.
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Теги:
Шоу-бизнес , Анна Исаева
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