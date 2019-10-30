Пиар-директор Началовой отреагировала на слухи о порче

Анна Исаева, пиар-директор покойной певицы Юлии Началовой, опровергла слухи о ее причастности к смерти исполнительницы. Соответствующий пост она опубликовала на своей странице в Instagram.
Ранее в СМИ появилась информация, что Исаева могла навести на Началову порчу.
"Речь шла вообще не обо мне! О другом человеке! Мою фамилию приписали", — написала Исаева.
Она также добавила, что в ближайшее время "друзья, знающие ситуацию изнутри, собираются обнародовать свои заявления на предмет этой клеветы".
Юлия Началова скончалась 16 марта на 39-м году жизни от остановки сердца.