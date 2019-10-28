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«За гранью чуда»: пиар-директор Началовой поддержала семью Заворотнюк 

Рамблер 28 октября 2019
«За гранью чуда»: пиар-директор Началовой поддержала семью Заворотнюк
Фото: РИА Новости
Пиар-директор Юлии Началовой Анна Исаева заявила, что семья актрисы Анастасии Заворотнюк заслуживает «самого большого уважения» и отметила, что если актриса поправится, то «это будет невероятно». Об этом сообщает Cosmopolitan.
По данным издания, Исаева, которая была организатором многих мероприятий с участием Заворотнюк, на премии «Прорыв года» хотела выразить слова поддержки семье актрисы. Однако в последний момент передумала.
«Эти люди заслуживают самого большого уважения. Если они всё это преодолеют — это будет невероятно. Это будет даже за гранью чуда», — высказалась о семье «Анастасии Заворотнюк Анна Исаева.
Она также пожелала актрисе выздоровления и „поскорее вернуться в строй“.
»Рамблер» писал, что, по данным СМИ, Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга. При этом семья Анастасии Заворотнюк долгое время не давала комментариев о ее состоянии, однако затем родственники опровергли информацию о том, что актриса умерла и назвали часть новостей о ней — «отвратительной ложью».
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Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Анна Исаева
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