«За гранью чуда»: пиар-директор Началовой поддержала семью Заворотнюк

По данным издания, Исаева, которая была организатором многих мероприятий с участием Заворотнюк, на премии «Прорыв года» хотела выразить слова поддержки семье актрисы. Однако в последний момент передумала.

«Эти люди заслуживают самого большого уважения. Если они всё это преодолеют — это будет невероятно. Это будет даже за гранью чуда», — высказалась о семье «Анастасии Заворотнюк Анна Исаева.

Она также пожелала актрисе выздоровления и „поскорее вернуться в строй“.

»Рамблер» писал, что, по данным СМИ, Анастасия Заворотнюк борется с раком мозга. При этом семья Анастасии Заворотнюк долгое время не давала комментариев о ее состоянии, однако затем родственники опровергли информацию о том, что актриса умерла и назвали часть новостей о ней — «отвратительной ложью».