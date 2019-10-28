Лазарев рассказал правду об отношениях с Ани Лорак

Российский певец Сергей Лазарев опубликовал на своей странице в Instagram совместное фото с Ани Лорак. В подписи к снимку артист расставил все точки над «i» во вопросе об отношениях с певицей.

Совместная фотография звезд, деланная в Нью-Йорке, была опубликована 27 октября. На ней Лазарев и Лорак запечатлены стоящими рядом в одном из концертных залов.

«Шлем вам всем большой Привет из Нью-Йорка с вечера Игоря Крутого!))», — подписал снимок артист, снабдив фото хэштегами #СергейЛазарев, #АниЛорак и #Дружба (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

Таким образом певец развеял слухи о возможном романе с Лорак, о котором ходили слухи в СМИ. Пресса отмечала, что звезды слишком часто появляются на совместных фотографиях, а сами артисты 1 апреля открыто заявили, что являются парой.

Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ выдвинули предположение о том, кто может являться матерью детей Сергея Лазарева. По сведениям журналистов, ей может быть давняя подруга певца — 32-летняя Анна Белодедова. Данные о ней разнятся, Анну Белодедову называют как певицей, так и преуспевающей бизнесвумен. При этом есть информация о том, что Сергей Лазарев и Анна Белодедова уже более пяти лет состоит в серьезных отношениях, однако не оформляют брак официально, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания.