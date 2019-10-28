Небезобидный вирус: Малышева предостерегла россиян

Елена Малышева рассказала зрителям программы «Жить здорово!» о последствиях, к которым может привести запущенное вирусное заболевание, сообщает teleprogramma.pro.

По ее словам, носитель герпеса, игнорирующий лечение, впоследствии может столкнуться с болезнью Альцгеймера.

Малышева подчеркнула, что бактерии, «ответственные» за возникновение герпеса, есть в нервных клетках каждого человека. При этом медик отметила, что самое распространённое вирусное заболевание только на первый взгляд кажется безобидным: на самом деле герпес требует серьезного лечения, поскольку грозит развитием последствий в виде болезни Альцгеймера. Поэтому Малышева рекомендует использовать антибиотики.

«Прием противовирусных препаратов внутрь в 10 раз снижает развитие болезни Альцгеймера у человека. Если вирус герпеса появляется регулярно, нужно не только бороться с воспалением, но и проходить профилактический курс», — цитирует издание слова телеведущей.

Ранее, как сообщал «Рамблер», Елена Малышева обнародовала напиток, который следует пить, чтобы не развивались раковые клетки. По ее ловам, это — зеленый чай, причем не слишком горячий, температура жидкости не должна превышать 60 градусов. Медик подчеркнула, что именно зеленый чай имеет компонет эпигаллокатехин-3-галлат, действие которого угнетает деление раковых клеток. В чай также полезно добавить немного куркумы и черного перца, эти специи признаны полезными в противоопухолевой терапии.