Дочь Заворотнюк удивила поклонников жизнерадостным снимком

Анна Заворотнюк радуется осени. Соответствующий снимок она разместила в своем инстаграме.

На нем, размещенном вчера вечером, Заворотнюк-младшая запечатлена сидящей на пороге в синих джинсах, светлой блузке и клетчатом пальто. Она с улыбкой смотрит в сторону. В подписи к фотографии Заворотнюк не написала ничего, а лишь разместила эмодзи в виде опавшего оранжево-желтого листа.

Анне Заворотнюк — 23 года. Она — дочь Анастасии Заворотнюк и бизнесмена Дмитрия Стрюкова и соосновательница бренда одежды и аксессуаров D8 Moscow.

В августе, как сообщал «Рамблер», стало известно, что мать Анны может быть больна глиобластомой, раком мозга. Семья актрисы, в том числе ее дочь, частично это подтверждают, но избегают комментариев.

Анна Заворотнюк не делала публикаций в своем инстаграме, на который подписаны 93 тысячи человек, с 7 сентября до 4 октября, а с тех пор сделала восемь. Подписи к большинству из них либо отсутствуют, либо представляют собой эмодзи, подпись к одной — реклама салона красоты, к еще одной — благодарность авторам аккаунта «против лжи в СМИ» о болезни ее матери.