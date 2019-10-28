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Дочь Заворотнюк удивила поклонников жизнерадостным снимком 

Рамблер 28 октября 2019
Дочь Заворотнюк удивила поклонников жизнерадостным снимком
Фото: Instagram
Анна Заворотнюк радуется осени. Соответствующий снимок она разместила в своем инстаграме.
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Публикация от @ anna_zavorotnyuk

На нем, размещенном вчера вечером, Заворотнюк-младшая запечатлена сидящей на пороге в синих джинсах, светлой блузке и клетчатом пальто. Она с улыбкой смотрит в сторону. В подписи к фотографии Заворотнюк не написала ничего, а лишь разместила эмодзи в виде опавшего оранжево-желтого листа.
Анне Заворотнюк — 23 года. Она — дочь Анастасии Заворотнюк и бизнесмена Дмитрия Стрюкова и соосновательница бренда одежды и аксессуаров D8 Moscow.
В августе, как сообщал «Рамблер», стало известно, что мать Анны может быть больна глиобластомой, раком мозга. Семья актрисы, в том числе ее дочь, частично это подтверждают, но избегают комментариев.
Анна Заворотнюк не делала публикаций в своем инстаграме, на который подписаны 93 тысячи человек, с 7 сентября до 4 октября, а с тех пор сделала восемь. Подписи к большинству из них либо отсутствуют, либо представляют собой эмодзи, подпись к одной — реклама салона красоты, к еще одной — благодарность авторам аккаунта «против лжи в СМИ» о болезни ее матери.
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Комментарии1 
Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Анна Заворотнюк
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