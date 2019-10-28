Меладзе отреагировал на скандал вокруг Гагариной и Кормухиной

По мнению Меладзе, Гагарина «сильно переживает эту историю».

— Я с огромным уважением отношусь к Ольге, но мне кажется такие разговоры достойны людей, которые хотят засветиться где-нибудь в желтой прессе, но не серьезных музыкантов. Когда один серьезный музыкант предъявляет подобные требования другому серьезному музыканту — это, по крайней мере, странно, — заявил артист в эфире программы «Ты не поверишь!».

В свою очередь, Кормухина отметила, что не сможет уважать Гагарину и Константина Меладзе после ее поступка. По ее словам, творческий человек, который «ворует чужое творчество», для нее умер. Она добавила, что Виктор Цой бы ей аплодировал.

Ранее появилась информация о том, что Кормухина подала в суд на Гагарину за нарушение авторского права на аранжировку кавер-версии песни «Кукушка» Виктора Цоя. По словам исполнительницы, в мае 2019 года была проведена экспертиза двух кавер-версий песни «Кукушка». Вариант Кормухиной признали самостоятельным произведением в отличие от композиции Гагариной.