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Волочкова выступит на «разогреве» у Пугачевой 

Рамблер + ещё 1 21 час назад
Волочкова выступит на «разогреве» у Пугачевой
Фото: РИА Новости
Анастасия Волочкова выступит на разогреве у Аллы Пугачевой в Минске, сообщает «Телепрограмма».
2 ноября Пугачева даст сольный концерт в столице Белоруссии — на «Минск-арене», которая вмещает 15 тысяч зрителей.
В ходе вчерашнего выпуска шоу «Ты не поверишь!» на НТВ организатор мероприятия сообщил, что в концерте поучаствует Анастасия Волочкова. Он не уточнил, что именно балерина будет делать.
«Вместе с Алой Пугачевой приедет порядка 60-70 человек», — добавил он.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в белорусскую столицу Пугачева может отправиться в личном вагоне поезда за несколько дней до концерта, а поселиться — на одной из правительственных дач под Минском. Кроме того, известно, что билеты на ее выступление стоят 1,9-9,5 тысячи российских рублей.
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Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова , Алла Пугачева , НТВ , Минск
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