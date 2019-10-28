Волочкова выступит на «разогреве» у Пугачевой

2 ноября Пугачева даст сольный концерт в столице Белоруссии — на «Минск-арене», которая вмещает 15 тысяч зрителей.

В ходе вчерашнего выпуска шоу «Ты не поверишь!» на НТВ организатор мероприятия сообщил , что в концерте поучаствует Анастасия Волочкова. Он не уточнил, что именно балерина будет делать.

«Вместе с Алой Пугачевой приедет порядка 60-70 человек», — добавил он.

Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в белорусскую столицу Пугачева может отправиться в личном вагоне поезда за несколько дней до концерта, а поселиться — на одной из правительственных дач под Минском. Кроме того, известно, что билеты на ее выступление стоят 1,9-9,5 тысячи российских рублей.