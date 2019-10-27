«Было все хуже и хуже»: Стас Пьеха об инфаркте

Стас Пьеха признался, что перенес инфаркт в 34 года

Российский певец Стас Пьеха признался, что около шести лет назад перенес инфаркт после длительного употребления лекарственных препаратов, алкоголя и «всякого разного». Об этом он рассказал в эфире шоу «Секрет на миллион» на НТВ, в рамках которого откровенно поведал о зависимостях — алкогольной и наркотической.

«У меня случился срыв неминуемый. Я начал употреблять алкоголь, там еще что-то вдобавок к алкоголю — всякое разное. И плюс к этому всему очень большое количество фармацевтики медицинской. У меня было два полных шкафа — и один неполный — фармацевтики разной. Так я несколько месяцев прожил. И потом с инфарктом заехал в больничку. Микроинфаркт — вроде бы. Это было пять с половиной — шесть лет назад. Мне тогда было 34», — заявил 39-летний внук легендарной певицы Эдиты Пьехи.

По словам артиста, в тот день, находясь на гастролях, он начал чувствовать себя «все хуже и хуже», из-за чего ему даже пришлось лечь на пол в самолете — сидеть в кресле в таком состоянии он не мог. Та история, согласно артисту, дала ему понять, что корень проблем скрыт в его зависимости.

«Как я понял, что это инфаркт? Мне было все хуже и хуже в тот день. Я себе капельницу поставил, убрал все побочные эффекты, которые должны были быть, но мне становилось все хуже и хуже. В самолете я на пол лег, потому что сидеть не мог, а лежать там было невозможно. Это было на гастролях, — поделился музыкант. — И дальше была задача — привести меня в норму и доставить в Москву живым. Это удалось. С того момента я стал понимать, что все мои проблемы этих лет, все эти диагнозы, заболевания, все, что я себе придумал, оговорки и оправдания, связаны лишь с тем, что я — зависимый человек, который никогда от зависимости не выздоравливал. Что мне нужно заниматься выздоровлением от зависимости».

Минувшей весной о проблемах внука с наркотиками рассказала сама Эдита Пьеха. По словам народной артистки СССР, отметившей летом 82-летие, в историю с запрещенными веществами Стаса втянули его друзья из Санкт-Петербурга. Позднее его пришлось изолировать, отправляя в специализированную клинику в столице.

«В Питере у него были такие друзья, которые затянули его во все это. Мы его изолировали, отправили в московскую клинику. Я сама платила по $300 в день, чтобы ему помогли, — заявила она в эфире программы «Судьба человека», передает «Пятый канал».

По словам артистки, в этой ситуации близкие певца «действовали жестко» — и Стас в итоге все-таки согласился на лечение, осознав возможную близость смерти.

«Мы действовали жестко. Ой, как он плакал, вырывался из клиники. Тогда я говорила ему: «Стас, это смерть. Либо ты будешь лечиться, либо это все». И он согласился», — пояснила Эдита Пьеха.

Ранее сам певец говорил, что у него «классическая история наркомана»: «Я сделал классическую карьеру наркомана. Длилось это на протяжении пяти лет.

Кроме того, он рассказывал, что алкоголь для него сейчас будет „глобальной капитуляцией перед болезнью зависимости“.

»Если я буду что-то употреблять, я дам себе некую поблажку и разрешение. А мой организм не очень любит алкоголь, он к другим веществам склонен. Поэтому алкоголь будет глобальной капитуляцией перед болезнью зависимости», — признавался Стас.