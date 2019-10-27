За семьей Заворотнюк устроили настоящую «охоту»

Журналисты устроили охоту за семьей больной Заворотнюк. «Получили бесплатное место на кладбище»

Представители СМИ пытаются выяснить подробности о лечении актрисы Анастасии Заворотнюк от онкологического заболевания. Не получая прямых ответов от семьи артистки, журналисты строят различные домыслы, пытаются договориться с ее окружением в надежде получить хоть какие снимки и даже искать для нее место на кладбище.

Близкий друг Заворотнюк актер Вячеслав Манучаров рассказал НТВ, что его телефон ежедневно разрывается от звонков назойливых журналистов. На днях ему предложили крупную сумму за то, чтобы он пришел к актрисе домой, а в момент, когда она откроет двери, фотографы успеют сделать несколько снимков. «Я, конечно, их послал к черту. Естественно, не стал разговаривать, ничего святого, к сожалению, нет у людей», — заявил артист. Он уточнил, что знает «ровным счетом столько же, что и вся страна». Манучаров также раскритиковал статью в газете о том, что мать Анастасии Заворотнюк заметили на Даниловском кладбище. Она, якобы, ходила помолиться за здоровье дочери на могилу Святой Матроны. Кроме того, ряд СМИ опубликовали информацию о том, что семье актрисы выделили бесплатное место на Анкудиновском кладбище — это в трех километрах от элитного поселка, где у нее загородный дом. Именно там нашли свой последний приют отец, брат и невестка Заворотнюк.

Чтобы хоть как-то отойти от этой темы, семья актрисы выложила в соцсети снимок Анастасии с тяжелобольными детьми. «У Насти в жизни была не одна история, когда в ее поддержке нуждались заболевшие тяжелым недугом дети. Сегодня некоторые из этих „детей“ — совсем уже взрослые люди, которые сумели справиться с болезнью. И они теперь откликаются из разных уголков страны, хотят поделиться своим теплом, как когда-то Настя делилась с ними своим…» Родственники также сообщили, что пишут те, кто борется с серьезным недугом. «Пожалуйста, выздоравливайте скорее, пусть у нас всех все получится!», — ответила на эти сообщения семья.

В августе стало известно, что Анастасия Заворотнюк попала в клинику с онкологическим заболеванием. Сообщалось, что у нее рак мозга, однако родственники актрисы не спешат делать никаких заявлений по поводу ее здоровья и просят СМИ уважать их право на личную жизнь.