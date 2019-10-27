Пьеха перенес инфаркт

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Стас Пьеха рассказал, что в 34 года перенес инфаркт 

Рамблер 56 минут назад
О том, как это случилось, певец сообщил в эфире телепрограммы «Секрет на миллион» на НТВ.
По словам Пьехи, сердце не выдержало в период срыва после длительной ремиссии, в которой исполнитель находился после лечения от наркозависимости. Тогда Стас, по его признанию, употреблял и алкоголь, и запрещенные вещества.
Приступ случился во время гастролей. Артист сам поставил себе капельницу, но это не помогло. По прилету в Москву Стаса забрали в больницу, где и поставили диагноз — инфаркт.
После этой ситуации певец понял, что ему следует буквально спасать собственную жизнь.
«С того момента я стал понимать, что все мои проблемы, все эти диагнозы, заболевания, оправдания связаны лишь с тем, что я зависимый человек, который никогда от зависимости не выздоравливал, что мне нужно заниматься выздоровлением от зависимости», — цитирует Стаса Пьеху РИА Новости.
Ранее «Рамблер» сообщал о том, что Стас Пьеха, по его признанию, употреблял наркотики с подросткового возраста, и много лет боролся с пагубным пристрастием.
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Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Стас Пьеха , РИА Новости , НТВ
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