«Вишенка» без штанов. Бузова вновь оголилась

Страсть Ольги Бузовой к сценическим нарядам формата «поющие трусы» общеизвестна.

На дне рождения канала «Муз-ТВ» звезда вновь вышла к зрителям в наполовину прозрачном боди, сильно напоминающем комплект нижнего белья, только почему-то из бархата и в стразах.

А еще на певице были сложносочиненные черные лаковые ботфорты на подвязках и колготки в крупную сетку.

«Муз-ТВ» свое 23-летие отмечал широко, выступали как маститые артисты, так и молодые звезды. Завершало трехчасовой концерт выступление Бузовой — вследствие чего певица назвала себя «вишенкой на торте».

В инстаграме Ольга выложила фотографию с концерта.

Фолловеры, которые ранее уже собирались объявить флешмоб на тему «прикупим Бузовой одежды», вновь обратились к этой теме.

«У тебя одежда есть в гардеробе?», «А что не голая пришла?»