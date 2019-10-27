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«Вишенка» без штанов. Бузова вновь оголилась 

Рамблер + ещё 1 2 часа назад
«Вишенка» без штанов. Бузова вновь оголилась
Фото: РИА Новости
Страсть Ольги Бузовой к сценическим нарядам формата «поющие трусы» общеизвестна.
На дне рождения канала «Муз-ТВ» звезда вновь вышла к зрителям в наполовину прозрачном боди, сильно напоминающем комплект нижнего белья, только почему-то из бархата и в стразах.
А еще на певице были сложносочиненные черные лаковые ботфорты на подвязках и колготки в крупную сетку.
«Муз-ТВ» свое 23-летие отмечал широко, выступали как маститые артисты, так и молодые звезды. Завершало трехчасовой концерт выступление Бузовой — вследствие чего певица назвала себя «вишенкой на торте».
В инстаграме Ольга выложила фотографию с концерта.
Фолловеры, которые ранее уже собирались объявить флешмоб на тему «прикупим Бузовой одежды», вновь обратились к этой теме.
«У тебя одежда есть в гардеробе?», «А что не голая пришла?»
Ранее «Рамблер» писал, что Ольга Бузова называет свою недавно купленную квартиру в 220 квадратных метров «каморочкой».
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Теги:
Шоу-бизнес , Другое
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