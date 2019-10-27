Пугачёва удивила поклонников новой причёской

Певица Алла Пугачёва сделала себе стильную причёску. Примадонна показала высокий вьющийся хвост набок и слегка скошенную чёлку.

Поклонники исполнительницы сразу отметили, что в последние годы Пугачёва ходила только с распущенными волосами. Фотографию певицы в новом образе разместил на своей странице в Instagram её супруг Максим Галкин

По мнению некоторых подписчиков, причёска молодит Пугачёву. Более того, она стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте . Не обошлось без комплиментов в комментариях к фотографии: «Держит марку— за это и поклон, и уважение. Ради детей всё это», «Красавица! Обожаю Вас и ваших деток!», «Ой, и кто эта красотка? Супер».

Ранее News.ru сообщал, что Пугачёва рассказала о своей новой жизни. Примадонна сомневается, что ещё раз сможет выступить перед публикой. Будет ли ещё концерт, она не знает по двум причинам: во-первых — её подводит здоровье, а во-вторых — другое отношение к жизни.