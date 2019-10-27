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Пугачёва удивила поклонников новой причёской 

News.ru 50 минут назад
Пугачёва удивила поклонников
Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press
Певица Алла Пугачёва сделала себе стильную причёску. Примадонна показала высокий вьющийся хвост набок и слегка скошенную чёлку.
Поклонники исполнительницы сразу отметили, что в последние годы Пугачёва ходила только с распущенными волосами. Фотографию певицы в новом образе разместил на своей странице в Instagram её супруг Максим Галкин.
Ver essa foto no Instagram

Аллочка с Гарюшей 😘 #алла #гарригалкин

Uma publicação compartilhada por  Максим Галкин (@maxgalkinru) em 

По мнению некоторых подписчиков, причёска молодит Пугачёву. Более того, она стала похожа на свою дочь Кристину Орбакайте. Не обошлось без комплиментов в комментариях к фотографии: «Держит марку— за это и поклон, и уважение. Ради детей всё это», «Красавица! Обожаю Вас и ваших деток!», «Ой, и кто эта красотка? Супер».
Ранее News.ru сообщал, что Пугачёва рассказала о своей новой жизни. Примадонна сомневается, что ещё раз сможет выступить перед публикой. Будет ли ещё концерт, она не знает по двум причинам: во-первых — её подводит здоровье, а во-вторых — другое отношение к жизни.
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Комментарии1 
Теги:
Шоу-бизнес , Кристина Орбакайте , Максим Галкин , Алла Пугачева
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