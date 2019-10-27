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Малахов попытался извиниться перед Серябкиной 

Рамблер 15 минут назад
Малахов оправдался за эфир про эскорт блогерш
Фото: РИА Новости
Передача Андрея Малахова «Прямой эфир», где шла речь о том, как зарабатывают себе на жизнь эскортом известные персоны, наделала много шума.
Наталья Рудова была возмущена тем, что ее имя звучало в этой передаче и заявила, что никогда более не подаст клеветнику руки.
Более того, она припомнила случай, когда Малахов сам хотел познакомить ее с каким-то богатым мужчиной и пытался настаивать, даже получив отказ.
Настасья Самбурская также помнит подобную историю, о чем она и написала в сети.
Далее скандал из-за прямых и косвенных обвинений молодых звезд шоу-бизнеса в торговле своим телом перешел в юридическую плоскость.
Ольга Серябкина сообщила, что подает иск о защите чести и достоинства.
Сам Малахов же заявил, что удивлен таким толкованием сюжета его передачи.
«Для меня было большим удивлением, что Ольга Серябкина подает иск. В нашем случае эпизод программы был в том, что многим известным девушкам пытаются приписать то, чего нет. Учитывая, как тепло я отношусь к Ольге еще со времен ее участия в конкурсе Евровидение, с песни «Мама Люба давай», которую она написала. В суд можно подавать на те сайты, которые все это цитируют», — приводит слова телеведущего Super.ru
Актриса Наталья Рудова, как сообщал ранее «Рамблер», опубликовала в инстаграме большой «пост позора», где написала, что дает Малахову виртуальную пощечину за клевету.
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Комментарии8 
Теги:
Шоу-бизнес , Наталья Рудова , Андрей Малахов , Ольга Серябкина , Настасья Самбурская , Super.ru
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