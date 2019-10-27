Малахов оправдался за эфир про эскорт блогерш

Телеведущий Андрес Малахов ответил на недовольство звезд выпущенным в эфире "России 1" программы про эскорт блогерш. Об этом сообщает Super.ru.

Он выразил удивление тем, что певица Ольга Серябкина выразила желание подать на него иск в суд. Уточняется, что в эфире появилась фотография артистки с эскорт-расценками.

Телеведущий отметил, что целью программы было показать, что звездам "приписывают" связь с эскорт услугами, хотя этого на самом деле нет.