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Малахов оправдался за эфир про эскорт блогерш 

Газета.Ru 1 час назад
Малахов оправдался за эфир про эскорт блогерш
Фото: Россия 1
Телеведущий Андрес Малахов ответил на недовольство звезд выпущенным в эфире "России 1" программы про эскорт блогерш. Об этом сообщает Super.ru.
Он выразил удивление тем, что певица Ольга Серябкина выразила желание подать на него иск в суд. Уточняется, что в эфире появилась фотография артистки с эскорт-расценками.
Телеведущий отметил, что целью программы было показать, что звездам "приписывают" связь с эскорт услугами, хотя этого на самом деле нет.
"Для меня было большим удивлением, что Ольга Серябкина подает иск", — заявил Малахов.
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Теги:
Шоу-бизнес , Ольга Серябкина
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