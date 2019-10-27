«Я страдал»: Стас Пьеха о наркозависмости

Стас Пьеха рассказал о своей наркозависмости

Певец Стас Пьеха , внук знаменитой бабушки Эдиты Пьехи , признался, что с подросткового возраста страдал наркозависимостью. Запрещённые вещества он стал употреблять лет с 13, именно поэтому плохо учился, всегда находился в некой прострации и носил одежду с длинными рукавами.

Своё пагубное пристрастие певец объяснил тем, что в детстве был предоставлен самому себе — с ним рядом были домработницы, приятели, но только не родители. Откровениями Стас Пьеха поделился в передаче Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион», чем поверг ведущую в шок.

"Я чувствовал себя как приставка к знаменитой бабушке", — поделился музыкант воспоминаниями из прошлого.

Он рассказал, где и как доставал наркотики, вынося из дому вещи и подворовывая у бабушки деньги. А уже через пять месяцев после первого приёма подросток почувствовал «ломку» и понял, что оказался в ловушке. Так продолжалось несколько лет.

Из-за препаратов он устроил в доме пожар и едва не погиб в нём сам. И после этого попал в свою первую наркологическую клинику, куда его отправили родные.

Однако, рассказывал знаменитый певец, в клинике стали нарушать порядок, и тогда его мама — Илона Броневицкая приняла единственно правильное решение.

"Она привезла меня домой и посадила под замок", — пояснил Стас Пьеха.

Этот период времени оказался для молодого человека самым жутким: он страдал и от одиночества, и от последствий отказа от приёма наркотиков, жизнь стала казаться ему пустой и ненужной до такой степени, что он чуть с ней не распрощался.

Певец всё-таки сумел перебороть себя, но через 11 лет, уже будучи в 30-летнем возрасте, во время гастролей сорвался. В итоге от него ушла жена с маленьким сыном. Сейчас музыкант содержит собственную наркологическую клинику и сам беседует с пациентами, надеясь убедить их отказаться от наркотиков.

Ранее News.ru сообщал, что 42-летний мужчина умер в наркологической клинике Стаса Пьехи. Врачи скорой помощи приехали на место происшествия, однако спасти пациента не удалось.