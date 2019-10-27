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Стас Пьеха рассказал, как боролся с наркозависимостью 

Рамблер 31 минуту назад
«Я страдал»: Стас Пьеха о наркозависимости
Фото: Instagram
О своих проблемах молодой певец рассказал в эфире программы Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».
На самом деле все было очень серьезно.
Проблемы с наркотиками начались у Стаса еще в подростковом возрасте, парень самоутверждался и не хотел чувствовать себя по его словам, «приставкой к знаменитой бабушке».
А еще он чувствовал явный дефицит внимания со стороны родителей, — сообщают News.ru Стас увлекся запрещенными веществами, вследствие чего забросил учебу. Он быстро стал зависимым. Чтобы добыть денег на наркотики, он подворовывал у родных и выносил вещи из дома.
Однажды, находясь в неадекватном состоянии, он устроил дома пожар, и едва не погиб сам. Тогда его мама поместила в клинику, откуда впоследствии забрала и «посадила дома под замок».
Период реабилитации Стас и сейчас вспоминает с ужасом, было очень тяжело, но в итоге тогда он справился.
Рецидив произошел через 11 лет. Это стоило Стасу развала семьи — жена с маленьким ребенком от него ушли.
С трудом выкарабкавшись вторично, певец решил помогать зависимым людям. Сейчас он содержит собственную наркологическую клинику.
Как ранее писал «Рамблер», Стас Пьеха был женат на модели и диджее Наталии Горчаковой. В 2014 у них родился сын. Супруги расстались спустя два года.
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Теги:
Шоу-бизнес , Стас Пьеха , Лера Кудрявцева
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