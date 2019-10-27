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Тимати бросил Решетову с сыном ради Мальдив 

Рамблер + ещё 4 1 час назад
Тимати бросил Решетову с сыном ради Мальдив
Фото: РИА Новости
Еще не прошло и двух недель, как известный рэпер стал отцом во второй раз. Анастасия Решетова родила ему сына Ратмира.
И вот уже свежеиспеченный папа постит в инстаграме фотографии с доской для серфинга с Мальдивских островов.
В микроблоге Тимати написал:
«Прогноз стоит отличный, погода — сказка! Следите за прямыми эфирами и сторис! Всем, кто не смог попасть в этот раз с нами, следующий выезд в канун майских».
Поклонники удивлены таким развитием событий и негодуют.
Вспоминают и поведение музыканта после появления на свет его первого ребенка — дочери.
«Вроде сын родился на днях буквально и сразу улетел», «НЕУЖЕЛИ эти волны важнее родного сына? Как можно сразу после рождения ребенка улетать. Неужели это мероприятие важнее семьи? Или все таки деньги и хайп на первом месте судя по всему», «А никому не напоминает эта ситуация ту, что была с Аленой. Он тоже свалил отдыхать, когда она родила».
Сейчас Анастасии помогает с малышом мама Тимати — Симона Яковлевна.
Бабушка оправдывает поведение сына, объясняя его отъезды (а Тимати также наведывался на Мальдивы перед родами Насти) рабочими проблемами.
Ранее «Рамблер» писал, что у Тимати родился сын. Радостное событие в жизни рэпера и его подруги Анастасии Решетовой произошло 16 октября, мальчика назвали Ратмиром.
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Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Анастасия Решетова , Тимати , Мальдивы
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