Самбурская рассказала о «грязном» предложении Малахова

Самбурской, как и Рудовой, Малахов делал сомнительные предложения

Актриса Наталья Рудова заклеймила позором Андрея Малахова и его передачу за то, что ее выставили перед всей страной в неприглядном свете.

Телеведущий сделал намек на то, что она входит в число девушек, занимающихся оказанием эскорт-услуг.

К сожалению, с юридической точки зрения Малахову нечего предъявить, поэтому Рудова просто заявила во всеуслышание, что больше никогда не подаст ему руки.

Рудова рассказала, что Малахов сам организует контакты девушек с обеспеченными мужчинами, ей он тоже пытался сосватать подобного кандидата.

Обо всем этом она написала в инстаграме.

Наталья Самбурская откликнулась на ее пост и сообщила, что и ей делали подобные предложения.