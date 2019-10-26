Самбурская рассказала о «грязном» предложении Малахова

Актриса Наталья Рудова заклеймила позором Андрея Малахова и его передачу за то, что ее выставили перед всей страной в неприглядном свете.
Телеведущий сделал намек на то, что она входит в число девушек, занимающихся оказанием эскорт-услуг.
К сожалению, с юридической точки зрения Малахову нечего предъявить, поэтому Рудова просто заявила во всеуслышание, что больше никогда не подаст ему руки.
Рудова рассказала, что Малахов сам организует контакты девушек с обеспеченными мужчинами, ей он тоже пытался сосватать подобного кандидата.
Обо всем этом она написала в инстаграме.
Наталья Самбурская откликнулась на ее пост и сообщила, что и ей делали подобные предложения.
«Подтверждаю. От него было два звонка. Пришлось вежливо попросить больше мне ничего такого не предлагать. Оскорбился, но прекратил», — написала Наталья.