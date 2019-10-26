Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева

Солистка коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Пугачева умерла в субботу, не дожив два дня до своего 84-летия. Об этом сообщает в своем Twitter глава Удмуртской Республики Александр Берчалов.

"Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки "Бурановских бабушек". Мои соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении. Причины смерти не уточняются.

"Бурановские бабушки"— российский музыкальный фольклорный коллектив из села Бураново Малопургинского района Удмуртии, получивший известность благодаря исполнению хитов российских и зарубежных исполнителей на удмуртском языке.

Коллектив представлял Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2012" в Баку, по результатам которого занял второе место.