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Умерла солистка «Бурановских бабушек» Наталья Пугачева 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Умерла солистка «Бурановских бабушек»
Фото: ТАСС
Солистка коллектива "Бурановские бабушки" Наталья Пугачева умерла в субботу, не дожив два дня до своего 84-летия. Об этом сообщает в своем Twitter глава Удмуртской Республики Александр Берчалов.
"Не стало народной любимицы Пугачевой Натальи Яковлевны, солистки "Бурановских бабушек". Мои соболезнования родным и близким", — говорится в сообщении. Причины смерти не уточняются.
"Бурановские бабушки"— российский музыкальный фольклорный коллектив из села Бураново Малопургинского района Удмуртии, получивший известность благодаря исполнению хитов российских и зарубежных исполнителей на удмуртском языке.
Коллектив представлял Россию на международном песенном конкурсе "Евровидение-2012" в Баку, по результатам которого занял второе место.
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Теги:
Шоу-бизнес , Другое
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