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Российская актриса заявила о попытках Малахова сводить девушек с олигархами 

Lenta.ru 18 минут назад
Российская актриса Наталья Рудова отреагировала на упоминание своего имени в выпуске программы «Прямой эфир» с Андреем Малаховым на телеканале «Россия 1», посвященном девушкам, оказывающим эскорт-услуги. Соответствующий пост появился в Instagram-аккаунте артистки.
«Андрей, не ты ли сам мне звонил после сериала "Татьянин день" и предлагал познакомить с олигархом, на что получил мой категорический отказ!» — заявила Рудова, добавив, что подобные предложения ведущего поступали, по ее данным, не только ей: «Я уверена, что многие талантливые, красивые и успешные девушки подтвердят мои слова».
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Очень важно! Я вынуждена написать этот пост. Пост позора для людей, работающих на федеральном канале, который позиционирует себя, как новостная программа и ее смотрит вся Россия. Из которой могут выдернуть контекст и сделать из этого псевдо новости, которые приводят к ужасным последствиям. Никто в наше время не думает о поруганной чести человека, и к чему это может привести. Упомянув в своей грязной передаче пару имен известных, честных людей только для того, чтобы хоть как-то поднять рейтинги и привлечь внимание к неизвестным людям, о которых они там говорят, которые никому не интересны, они пытаются сделать хоть какие-то рейтинги в своей передаче, совершенно не думая о последствиях. Я говорю о передаче «Прямой эфир» с Малаховым. Вы обманом взяли интервью у моего директора, СМОНТИРОВАЛИ ЕЕ ИНТЕРВЬЮ как вам было выгодно, потому-что больше никак не могли притянуть меня к этой истории. Вы вписали мое имя и имя моей подруги в эту передачку о падших женщинах, и теперь все псевдо-паблики растащили это дерьмо по своим псевдопорталам и мусолят. Вам плевать, вам все равно! Мне не все равно!Моей семье не все равно! К сожалению, в нашей стране на законодательном уровне мне вам нечего предъявить. Вы поступили очень умно, не сказав в адрес меня конкретных обвинений, но смонтировав кучу видео и фото с моего отдыха с ПОДРУГАМИ в купальниках. Но вот, что я точно могу, как девушка, добившаяся всего сама без единой поддержки, честь которой вы попытались пошатнуть, так это дать публичную пощечину тебе, Андрей Малахов, и тебе «Прямой эфир» за то, и как вы использовали мое имя в вашей передаче, вы не лучше желтухи. Андрей, не ты ли сам мне звонил после сериала «Татьянин день» и предлагал познакомить с олигархом, на что получил мой категорический отказ! И не только мне. Я уверена, что многие талантливые, красивые и успешные девушки подтвердят мои слова. Ведь мы должны поддерживать друг друга и положить этому беспределу конец. Каждый должен отвечать за свои слова!Я никогда не подам тебе руки и не поздороваюсь с тобой больше! Позор вам за то, что вы делаете. Позор всем причастным! Вы говорите о людях, у которых нет чести?Вы сами забыли что такое ЧЕСТЬ, и что такое ДОСТОИНСТВО!

Публикация от  Natalia Rudova (@rudovanata)

Актриса подчеркнула, что показанное в эфире интервью с участием ее директора было смонтировано, как и большинство продемонстрированных ее снимков вместе с подругами. Рудова в то же время заметила, что команда «Прямого эфира» поступила «очень умно», не выдвинув в ее адрес никаких конкретных обвинений.
По мнению артистки, упоминание «в грязной передаче» имен нескольких «известных, честных людей» было сделано, исключительно чтобы привлечь внимание и поднять рейтинг шоу. Рудова заявила, что дает Малахову «публичную пощечину» и пообещала, что больше никогда с ним не поздоровается и не подаст руки.
«Позор вам за то, что вы делаете. Позор всем причастным! Вы говорите о людях, у которых нет чести? Вы сами забыли, что такое честь и что такое достоинство!» — подытожила автор записи.
25 октября команда программы «Прямой эфир» в рамках нового выпуска выяснила, сколько стоят услуги популярных блогерш, занимающихся эскортом. В передаче, в частности, приняли участие Instagram-модели Дарья Друзьяк и Кира Майер. Последняя удалила свой аккаунт в соцсети после участия в шоу.
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Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Наталья Рудова , Андрей Малахов , Дарья Друзьяк , Кира Майер
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