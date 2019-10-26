«Позор!» Рудова дала Малахову «публичную пощечину»

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Малахову дали «публичную пощечину» 

Рамблер 14 минут назад
Актриса Наталья Рудова написала гневный «пост позора» в инстаграме.
Девушка в шоке от передачи Андрея Малахова «Прямой эфир», в которой была задета ее репутация. В контексте передачи, где шла речь об девушках-экскортницах, прозвучало и ее имя.
«Я вынуждена написать этот пост. Пост позора для людей, работающих на федеральном канале, который позиционирует себя, как новостная программа и ее смотрит вся Россия.
Я говорю о передаче «Прямой эфир» с Малаховым. Вы обманом взяли интервью у моего директора, СМОНТИРОВАЛИ ЕЕ ИНТЕРВЬЮ как вам было выгодно, потому что больше никак не могли притянуть меня к этой истории.
Вы вписали мое имя и имя моей подруги в эту передачку о падших женщинах, и теперь все псевдо-паблики растащили это дерьмо по своим псевдопорталам и мусолят. Вам плевать, вам все равно! Мне не все равно! Моей семье не все равно!», — возмущена актриса.
К сожалению, пишет далее Рудова, она не может привлечь Малахова к ответственности на законодательном уровне, ибо передача сделала умно и хитро.
Единственное, что ей остается — «дать публичную пощечину тебе, Андрей Малахов».
«Я никогда не подам тебе руки и не поздороваюсь с тобой больше!», — заявила Наталья.
Подписчики поддержали оскорбленную артистку.
«Только что посмотрела выпуск. Я так поняла, что вы попали в список ошибочно потому что зажравшиеся личности думают, что все продаются», «Рудова, я за Вас».
«Рамблер» ранее писал, что Ольга Серябкина была упомянута в «списке эскортниц», озвученном на одном из телеканалов. Певица обратилась к юристу, чтобы привлечь распространителей ложной информации к ответу.
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Теги:
Шоу-бизнес , Видео , Наталья Рудова , Андрей Малахов , Ольга Серябкина
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