«Позор!» Рудова дала Малахову «публичную пощечину»

Малахову дали «публичную пощечину»

Девушка в шоке от передачи Андрея Малахова «Прямой эфир», в которой была задета ее репутация. В контексте передачи, где шла речь об девушках-экскортницах, прозвучало и ее имя.

«Я вынуждена написать этот пост. Пост позора для людей, работающих на федеральном канале, который позиционирует себя, как новостная программа и ее смотрит вся Россия.

Я говорю о передаче «Прямой эфир» с Малаховым. Вы обманом взяли интервью у моего директора, СМОНТИРОВАЛИ ЕЕ ИНТЕРВЬЮ как вам было выгодно, потому что больше никак не могли притянуть меня к этой истории.

Вы вписали мое имя и имя моей подруги в эту передачку о падших женщинах, и теперь все псевдо-паблики растащили это дерьмо по своим псевдопорталам и мусолят. Вам плевать, вам все равно! Мне не все равно! Моей семье не все равно!», — возмущена актриса.

К сожалению, пишет далее Рудова, она не может привлечь Малахова к ответственности на законодательном уровне, ибо передача сделала умно и хитро.

Единственное, что ей остается — «дать публичную пощечину тебе, Андрей Малахов».

«Я никогда не подам тебе руки и не поздороваюсь с тобой больше!», — заявила Наталья.

Подписчики поддержали оскорбленную артистку.

«Только что посмотрела выпуск. Я так поняла, что вы попали в список ошибочно потому что зажравшиеся личности думают, что все продаются», «Рудова, я за Вас». Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Natalia Rudova (@rudovanata) 26 Окт 2019 в 12:38 PDT