«Мама в тренде»: фото Пугачевой восхитило поклонников

«Мама в тренде»: фото Пугачевой с сыном вызвало восторг в сети

Максим Галкин выставил в инстаграм новую семейную фотографию.

«Аллочка с Гарюшей», — лаконично подписал он снимок.

Подписчики немедленно отреагировали; по их мнению, сын и мама выглядят великолепно, а новый образ Примадонне необычайно идет.

«Какая классная фотка!», « Алла с Кристиной одно лицо», «Аллочка, чуть-чуть поправься, а в общем хороша!», «Хороша мамочка, а сынок — лапочка!»

Новая прическа Пугачевой, а также ее наряд вызвали одобрение. Звезда эстрады собрала завитые локоны в ассиметричный «хвост», одела ярко-красное пальто длиной чуть выше колен и черные ботильоны на каблуках.

«Мама в тренде», «С возрастом нужно иметь в гардеробе красные вещи, они всегда минусы в возраст подкидывают лет на 15-20, ну не хотим мы сдаваться!», «Красивая и молодая Алла Борисовна! Невероятно хорошо выглядит! Вот что делает с женщиной счастье! Так держать!»