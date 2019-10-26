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«Мама в тренде»: фото Пугачевой с сыном вызвало восторг в сети 

Рамблер 53 минуты назад
«Мама в тренде»: фото Пугачевой восхитило поклонников
Фото: РИА Новости
Максим Галкин выставил в инстаграм новую семейную фотографию.
«Аллочка с Гарюшей», — лаконично подписал он снимок.
Подписчики немедленно отреагировали; по их мнению, сын и мама выглядят великолепно, а новый образ Примадонне необычайно идет.
«Какая классная фотка!», « Алла с Кристиной одно лицо», «Аллочка, чуть-чуть поправься, а в общем хороша!», «Хороша мамочка, а сынок — лапочка!»
Новая прическа Пугачевой, а также ее наряд вызвали одобрение. Звезда эстрады собрала завитые локоны в ассиметричный «хвост», одела ярко-красное пальто длиной чуть выше колен и черные ботильоны на каблуках.
«Мама в тренде», «С возрастом нужно иметь в гардеробе красные вещи, они всегда минусы в возраст подкидывают лет на 15-20, ну не хотим мы сдаваться!», «Красивая и молодая Алла Борисовна! Невероятно хорошо выглядит! Вот что делает с женщиной счастье! Так держать!»
Недавно певица проанонсировала выход на экраны кинотеатров музыкального фильма «Тот самый концерт», который состоялся 17 апреля на сцене Государственного Кремлевского дворца, сообщает «Рамблер».
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Теги:
Шоу-бизнес , Максим Галкин
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