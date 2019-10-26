Пригожин заступился за Крида

Пригожин указал Роскомнадзору на сатанинское творчество репера Face

С сайта Роскомнадзора исчезли результаты экспертного заключения о негативном влиянии творчества российского исполнителя Егора Крида на подростков. Об этом стало известно 26 октября, в субботу. При поиске результатов анализа творчества певца Егора Крида на сайте Роскомнадзора появляется ссылка «Ошибка 404».

Напомним, исследование провела комиссия при межрегиональной общественной организации «Национальный совет социальной информации». Авторы экспертизы назвали Крида «ярким представителем агрессивной антироссийской субкультуры рэперов», которая «несет антиценности сатанизма через музыку».

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин в эфире НСН возмутился избирательной оценкой творчества Егора Крида и призвал Роскомнадзор к справедливости, приведя в пример других, с точки зрения шоумена, более одиозных исполнителей.

«Такое ощущение, что это заказ, исключительный заказ! Почему Егор? Почему вы берете Егора Крида — человека из приличной семьи и, в принципе, приличного парня? Почему не другие? А почему Face пропустили, который говорит в своих текстах про девушку, которая жует его, извините, половой орган, как бургер? Разве это не сатанистское? Зачем использовать именно Егора Крида как инструмент в борьбе против пошлости? Это неправильно, несправедливо и нечестно! Я за справедливость — или всех разбирать по косточкам, или не трогать никого!» — сделал вывод собеседник НСН.

Ранее музыканты и политологи обсудили в эфире НСН, как оппозиция и власть используют музыкальные форматы друг против друга