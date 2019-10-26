«Была в аду»: Самбурская отравилась лекарством 

Наталье Самбурской крайне не повезло.
Почувствовав начинающуюся простуду, актриса по дороге домой купила в аптеке лекарство от простуды. Но вместо выздоровления звезда заболела гораздо серьезнее. Она страшно отравилась.
Об этой неприятной истории Самбурская написала в микроблоге.
«Друзья, головокружительная история! Начала заболевать. В аптеке по дороге купила средство от простуды. А дальше не чудесное выздоровление, а сильнейшее пищевое отравление. Всю ночь была в аду, обойдусь без физиологических подробностей, наутро болело абсолютно все, а тело покрылось жуткой крапивницей. Сказали, я еще легко отделалась. По словам врача, я напоролась на подделку. И сколько еще таких лекарств от здоровья продается?»
Подписчики пожелали пострадавшей здоровья и потребовали выложить фото упаковки фальсификата.
«Выздоравливай, милая», «Упаковку в студию!»
«Рамблер» ранее писал, что Настасья Самбурская попала в неприятную историю после того, как опубликовала в сети ролик, в котором защищала свою подругу, атакованную хейтером.