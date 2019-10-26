«Была в аду»: Самбурская отравилась лекарством

Наталье Самбурской крайне не повезло.

Почувствовав начинающуюся простуду, актриса по дороге домой купила в аптеке лекарство от простуды. Но вместо выздоровления звезда заболела гораздо серьезнее. Она страшно отравилась.

Об этой неприятной истории Самбурская написала в микроблоге.

«Друзья, головокружительная история! Начала заболевать. В аптеке по дороге купила средство от простуды. А дальше не чудесное выздоровление, а сильнейшее пищевое отравление. Всю ночь была в аду, обойдусь без физиологических подробностей, наутро болело абсолютно все, а тело покрылось жуткой крапивницей. Сказали, я еще легко отделалась. По словам врача, я напоролась на подделку. И сколько еще таких лекарств от здоровья продается?»

Подписчики пожелали пострадавшей здоровья и потребовали выложить фото упаковки фальсификата.