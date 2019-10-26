Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Война за наследство Яковлева из «Иванушек» продолжается 

Рамблер 1 час назад
Война за наследство Олега Яковлева продолжается
Фото: РИА Новости
Олег Яковлев из «Иванушек» умер два года назад. Певца сгубила тяжелая пневмония.
После смерти артиста война за его наследство не прекращается, рассказывает «Комсомольская правда».
Воевать есть за что — только недвижимость Олега Яковлева оценивается в 200 миллионов рублей. Это три квартиры в столице, одна в Черногории и одна в Болгарии. Кроме того, были и банковские счета.
Согласно завещанию Яковлева все это должно остаться его другу юности Роману Радову и племяннице Татьяне.
А свою подругу Александру Куцевол Олег в завещании не упомянул.
Девушка не согласна с такой постановкой вопроса и активно бьется за право получить хотя бы что-то из немалого наследства Яковлева.
Она уже подавала в суд — о признании завещания недействительным. Тяжбу Куцевол проиграла.
Александра хочет оставить за собой право проживать в квартире Олега на Дербеневской набережной, а также претендует на жилье в Болгарии. Однако допуск к болгарской квартире ей заблокировали, суд по Дербеневской проигран, правда, девушка подала апелляцию.
Самое интересное, что Куцевол позиционировала себя как «тайная жена» Яковлева, в доказательство чего предъявляла некие справки из ЗАГСа города Чачак и свидетельство о браке из Белграда, подлинность которых была опровергнута официальными органами, по словам племянницы артиста Татьяны Яковлевой.
В итоге родственники покойного подали заявление уже на саму Александру Куцевол, обвинив ее в мошенничестве и подделке документов.
Дело находится на рассмотрении в прокуратуре.
Ранее «Рамблер» писал, что Александра Куцевол опубликовала в инстаграме пост, где сообщила, что, несмотря на прошедшие годы, она так и не смогла примириться с потерей любимого человека.
Видео дня. Россияне предались страсти на борту самолета
Комментарии 
Теги:
Шоу-бизнес , Татьяна Яковлева , Александра Куцевол , Роман Радов , Олег Яковлев , Генпрокуратура РФ , Комсомольская правда , Болгария , Черногория
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Грузинские снайперы» Майдана дали показания
«Грузинские снайперы» Майдана дали показания95
О чем просил отца убивший сослуживцев срочник
О чем просил отца убивший сослуживцев срочник431
В столице Казахстана начались задержания
В столице Казахстана начались задержания86
Лукашенко сделал скандальное заявление о ВОВ
Лукашенко сделал скандальное заявление о ВОВ371
«Мисс Украина» анонсировала новый скандал в Instagram
«Мисс Украина» анонсировала новый скандал в Instagram
Видео
Минобороны выступило с жестким заявлением
01:36
Минобороны выступило с жестким заявлением
Армия
Бутина поблагодарила россиян за поддержку
01:07
Бутина поблагодарила россиян за поддержку
Общество Катастрофы
«Грузинские снайперы» Майдана дали показания
00:49
«Грузинские снайперы» Майдана дали показания
В мире
Названа главная уязвимость Калининграда
01:20
Названа главная уязвимость Калининграда
Армия
Лукашенко сделал скандальное заявление о ВОВ
01:31
Лукашенко сделал скандальное заявление о ВОВ
В мире СНГ
Раздевались и ели грязь: найден второй «перевал Дятлова»
23:48
Раздевались и ели грязь: найден второй «перевал Дятлова»
Криминал Происшествия
«Убирайте его в трусы»: разврат на борту самолета
00:50
«Убирайте его в трусы»: разврат на борту самолета
Происшествия Статьи
Украинский эксперт прокомментировал скандал на «России 1»
00:30
Украинский эксперт прокомментировал скандал на «России 1»