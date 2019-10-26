Война за наследство Олега Яковлева продолжается

Олег Яковлев из «Иванушек» умер два года назад. Певца сгубила тяжелая пневмония.
После смерти артиста война за его наследство не прекращается, рассказывает «Комсомольская правда».
Воевать есть за что — только недвижимость Олега Яковлева оценивается в 200 миллионов рублей. Это три квартиры в столице, одна в Черногории и одна в Болгарии. Кроме того, были и банковские счета.
Согласно завещанию Яковлева все это должно остаться его другу юности Роману Радову и племяннице Татьяне.
А свою подругу Александру Куцевол Олег в завещании не упомянул.
Девушка не согласна с такой постановкой вопроса и активно бьется за право получить хотя бы что-то из немалого наследства Яковлева.
Она уже подавала в суд — о признании завещания недействительным. Тяжбу Куцевол проиграла.
Александра хочет оставить за собой право проживать в квартире Олега на Дербеневской набережной, а также претендует на жилье в Болгарии. Однако допуск к болгарской квартире ей заблокировали, суд по Дербеневской проигран, правда, девушка подала апелляцию.
Самое интересное, что Куцевол позиционировала себя как «тайная жена» Яковлева, в доказательство чего предъявляла некие справки из ЗАГСа города Чачак и свидетельство о браке из Белграда, подлинность которых была опровергнута официальными органами, по словам племянницы артиста Татьяны Яковлевой.
В итоге родственники покойного подали заявление уже на саму Александру Куцевол, обвинив ее в мошенничестве и подделке документов.
Дело находится на рассмотрении в прокуратуре.
Ранее «Рамблер» писал, что Александра Куцевол опубликовала в инстаграме пост, где сообщила, что, несмотря на прошедшие годы, она так и не смогла примириться с потерей любимого человека.