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Успенская призналась, почему снесла два забора 

Рамблер 1 час назад
Успенская призналась, почему снесла два забора
Фото: РИА Новости
В очень серьезном нарушении правил дорожного движения созналась Любовь Успенская.
В эфире программы Ирины Чесноковой «Бар в большом городе» она рассказала, что ей доводилось водить автомобиль в нетрезвом виде.
Пострадали при этом два забора и, видимо, само транспортное средство.
Исполнительница рассказала, как на соседских посиделках они с певицей Славой основательно нагрузились спиртными напитками.
Слава, по словам Успенской, самостоятельно идти уже не очень могла, поэтому дамы решили поехать на машине, благо недалеко.
«Я села в новый автомобиль своей дочки. Забыла, что сзади забор, и въехала в него. Потом мы подъехали к дому Славы, и я не рассчитала и въехала в ее забор», — цитирует певицу Teleprogramma.pro.
К счастью, и автомобилистка, и пассажирка остались целы.
На глазах у перепуганной охраны подруги спокойно пошли домой.
О том, как отреагировала дочь Успенской, получив битое авто, певица умолчала.
Ранее «Рамблер» писал о том, что поклонники пришли в ужас, увидев новое фото артистки в инстаграме.
Певица выложила на своей страничке видео, где она играет на баяне. Но фолловеры обратили внимание не на музыкальные таланты Успенской, а на ее лицо, показавшееся им неподвижным, как маска.
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Теги:
Шоу-бизнес , Ирина Чеснокова , Любовь Успенская
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