Успенская призналась, почему снесла два забора

В очень серьезном нарушении правил дорожного движения созналась Любовь Успенская

В эфире программы Ирины Чесноковой «Бар в большом городе» она рассказала, что ей доводилось водить автомобиль в нетрезвом виде.

Пострадали при этом два забора и, видимо, само транспортное средство.

Исполнительница рассказала, как на соседских посиделках они с певицей Славой основательно нагрузились спиртными напитками.

Слава, по словам Успенской, самостоятельно идти уже не очень могла, поэтому дамы решили поехать на машине, благо недалеко.

«Я села в новый автомобиль своей дочки. Забыла, что сзади забор, и въехала в него. Потом мы подъехали к дому Славы, и я не рассчитала и въехала в ее забор», — цитирует певицу Teleprogramma.pro.

К счастью, и автомобилистка, и пассажирка остались целы.

На глазах у перепуганной охраны подруги спокойно пошли домой.

О том, как отреагировала дочь Успенской, получив битое авто, певица умолчала.

Ранее «Рамблер» писал о том, что поклонники пришли в ужас, увидев новое фото артистки в инстаграме.

Певица выложила на своей страничке видео, где она играет на баяне. Но фолловеры обратили внимание не на музыкальные таланты Успенской, а на ее лицо, показавшееся им неподвижным, как маска.