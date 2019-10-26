Юморист и шоумен Гарик Харламов спел юмористическую песню о российском журналисте Владимире Соловьеве. Видео с фрагментом из шоу Comedy Club телеведущий опубликовал в своем telegram-канале.
В песне известный комедик упомянул дом Соловьева на озере Комо, который находится в Италии. В песне Харламов указывает на противоречие между ярким патриотизмом ведущего и наличием у него зарубежной недвижимости. Звучат строчки: «в маленьком доме русская печка, русские книги и русская свечка. Ну что здесь такого? Это же дом Соловьева на озере Комо». Соловьев, разместивший ролик в своем telegram-канале, сопроводил публикацию смеющими до слез смайликами.
Ранее СМИ сообщили, что Соловьев якобы подал документы для получения итальянского гражданства. Против этого выступил священник-эмигрант, который обвинял журналиста в межнациональной розни и экстремизме. Сам телеведущий рассказал, что не собирается становится гражданином Италии, однако не стал скрывать, что в этой стране у него уже давно есть элитная недвижимость.
На эту тему также высказывался украинский депутат Алексей Гончаренко. Он заявил, что Соловьеву следует запретить приезжать на его виллу на озере Комо и объявил о готовности избить российского телеведущего.