Успенская заявила, что трусов она не носит 

Любовь Успенская слегка шокировала окружающих, заявив, что она не носит нижнего белья. Признание это она сделала во время съемок шоу «Бар в большом городе».
Видимо, эта тема волновала певицу всерьез, поскольку она также рассказала, что не может остановиться — покупает в бутиках все последние коллекции красивых бельевых комплектов, но…не пользуется, а значит, зря тратит деньги.
Затем она обратилась другой участнице программы, актрисе Яне Кошкиной.
«А ты в трусиках сейчас?» — задала вопрос певица.
И прокомментировала, что она сама сейчас в наряде на голое тело.
Аналогичный вопрос Успенская задала и актеру Тимуру Батрутдинову. И даже лично проверила, как у молодого человека обстоят дела с наличием трусов.
Ранее Успенская заявляла, что хочет родить ребенка и подбирает для этого подходящего отца-донора. Об этом писал «Рамблер».