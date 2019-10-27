Успенская заявила, что трусов она не носит

Любовь Успенская слегка шокировала окружающих, заявив, что она не носит нижнего белья. Признание это она сделала во время съемок шоу «Бар в большом городе».

Видимо, эта тема волновала певицу всерьез, поскольку она также рассказала, что не может остановиться — покупает в бутиках все последние коллекции красивых бельевых комплектов, но…не пользуется, а значит, зря тратит деньги.

Затем она обратилась другой участнице программы, актрисе Яне Кошкиной.

«А ты в трусиках сейчас?» — задала вопрос певица.

И прокомментировала, что она сама сейчас в наряде на голое тело.

Аналогичный вопрос Успенская задала и актеру Тимуру Батрутдинову . И даже лично проверила, как у молодого человека обстоят дела с наличием трусов.

Ранее Успенская заявляла, что хочет родить ребенка и подбирает для этого подходящего отца-донора. Об этом писал «Рамблер».