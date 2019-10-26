Участник «Голоса» не пожал руку Сюткину

В Сети раскритиковали участника шоу «Голос» за отказ жать руку Сюткину

Королев исполнил народную песню "Когда молод был". Во время его номера, к мужчине повернулись все наставники, кроме Сюткина. Королев решил пойти в команду Константина Меладзе , который в ответ на выбор участника лично подошел к нему и пожал руку. Затем Королев направился к Полине Гагариной Сергею Шнурову , минуя Сюткина, после чего покинул сцену.

В комментариях пользователи видеохостинга обратили внимание на казус, и некоторые из них предположили, что участник шоу не проявил уважение к не повернувшемуся к нему наставнику.

"Как-то не красиво, к Сюткину даже не подошел, а тот встал и стоял ждал", — написала Genevra a.

"Он не пожал руку Сюткину. Хотя тот встал к нему навстречу. А исполнение шикарное", — заметил Radar Magazine.

Однако некоторые комментаторы выразили мнение, что Королев мог перенервничать и не заметить Сюткина.

"Слушайте, я вот даже не представляю себе как там нервничает человек… Он мог просто не заметить в силу волнения. Он просто растерялся и забыл пожать ему руку", — возразила Гузель Газизова.

Премьера восьмого сезона "Голоса" состоялась 11 октября. На участие в конкурсе поступили тысячи заявок, но лишь 120 человек были допущены к участию в "слепых прослушиваниях".