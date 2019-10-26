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Участника шоу «Голос» обвинили в неуважении к Сюткину 

Рамблер + ещё 5 6 минут назад
Участник «Голоса» не пожал руку Сюткину
Фото: РИА Новости
Участник шоу «Голос» не стал пожимать руку Валерию Сюткину.
Сюткину улыбнулась покойная бабушка
Конкурсант Даниил Королев спел народную русскую песню «Когда молод был», вызвав восторг зрителей.
Они отметили, что он «заворожил» всех своим исполнением и к такой музыке «невозможно остаться равнодушным».
«Этническая услада для ушей, да ещё и с таким сильным голосом… практически шедевр», — пишут зрители в комментариях на видеоканале проекта.
Они также подметили, что Даниил Королев после завершения выступления, пожал руку всем наставникам, за исключением Валерия Сюткина.
Сюткин стал единственным представителем жюри, который не проголосовал за Королева. Многие зрители решили, что певец решил отомстить члену жюри и выказать ему неуважение.
«Как-то не красиво, к Сюткину даже не подошел, а тот встал и стоял ждал». «Он не пожал руку Сюткину. Хотя тот встал к нему навстречу. А исполнение шикарное», — пишут пользователи.
Однако есть и те, кто считает, что Королев просто растерялся от волнения и забыл пожать руку Сюткину.
Королев в итоге вошёл в команду Константина Меладзе.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в эфире Первого канала 11 октября стартовал восьмой сезон шоу «Голос». Он начался после финала конкурса для пожилых — «Голос. 60+»
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Комментарии21 
Теги:
Шоу-бизнес
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