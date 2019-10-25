Водянова приняла «бесстыжую» народную ванну

Водянова приняла в Пятигорске «бесстыжую» народную ванну

Супермодель Наталья Водянова , судя по посту в ее инстаграме, посетила ставропольский курорт Пятигорск , славящийся своими целебными водами. Их действие красавица испытала на себе, погрузив тело в одну из местных «бесстыжих» народных ванн, пишет «Блокнот Ставрополь ».

Эти ванны были вырублены еще в 1910 году на южном склоне горы Горячей прямо в скале и пополняются из минеральных источников. В отличие от оборудованных купален ими можно было пользоваться бесплатно, поэтому их прозвали народными.

А эпитет «бесстыжие» появился из-за того, что многие купальщики погружались в воду в чем мать родила. Водянова этой традиции не последовала — и принимала ванну в изящном цельном купальнике.

Фото она снабдила подписью: Wish you were here, Antoine Arnault — «Хочу, чтобы ты был здесь, Антуан Арно», обратившись к своему возлюбленному, французскому бизнесмену, с которым воспитывает двоих общих детей.

Кстати, в Пятигорск Наталья тоже прилетела с детьми, только от первого брака — сыновьями Лукасом Александром и Виктором и дочерью Невой. Они есть на других фото с курорта — например, на селфи, которое семья сделала на месте дуэли великого русского поэта и писателя Михаила Лермонтова

«Я так счастлива оказаться в Пятигорске и рассказать детям о творчестве своего любимого поэта», — пояснила Водянова.

До визита на Ставрополье они с детьми побывали в Адыгее и Сочи.