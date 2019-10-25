Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Водянова приняла в Пятигорске «бесстыжую» народную ванну 

Инфо 24 2 часа назад
Водянова приняла «бесстыжую» народную ванну
Фото: Инстаграм
Супермодель Наталья Водянова, судя по посту в ее инстаграме, посетила ставропольский курорт Пятигорск, славящийся своими целебными водами. Их действие красавица испытала на себе, погрузив тело в одну из местных «бесстыжих» народных ванн, пишет «Блокнот Ставрополь».
Эти ванны были вырублены еще в 1910 году на южном склоне горы Горячей прямо в скале и пополняются из минеральных источников. В отличие от оборудованных купален ими можно было пользоваться бесплатно, поэтому их прозвали народными.
А эпитет «бесстыжие» появился из-за того, что многие купальщики погружались в воду в чем мать родила. Водянова этой традиции не последовала — и принимала ванну в изящном цельном купальнике.
Фото она снабдила подписью: Wish you were here, Antoine Arnault — «Хочу, чтобы ты был здесь, Антуан Арно», обратившись к своему возлюбленному, французскому бизнесмену, с которым воспитывает двоих общих детей.
Кстати, в Пятигорск Наталья тоже прилетела с детьми, только от первого брака — сыновьями Лукасом Александром и Виктором и дочерью Невой. Они есть на других фото с курорта — например, на селфи, которое семья сделала на месте дуэли великого русского поэта и писателя Михаила Лермонтова.
«Я так счастлива оказаться в Пятигорске и рассказать детям о творчестве своего любимого поэта», — пояснила Водянова.
До визита на Ставрополье они с детьми побывали в Адыгее и Сочи.
Видео дня. Сотни людей стали жертвами лесбиянки-гея
Инфо 24: последние новости
Заворотнюк вышла на связь после долгого молчания Заворотнюк вышла на связь после долгого молчания Журналисты заметили мать Анастасии Заворотнюк на кладбище Журналисты заметили мать Анастасии Заворотнюк на кладбище Елена Малышева провела эфир из «скорой». Телеведущую госпитализировали с гипертоническим кризом Елена Малышева провела эфир из «скорой». Телеведущую госпитализировали с гипертоническим кризом
Комментарии 
Теги:
Шоу-бизнес , Михаил Лермонтов , Наталья Водянова , Антуан Арно , Пятигорск , Ставрополь
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Очевидец рассказал о расстреле в воинской части
Очевидец рассказал о расстреле в воинской части8
Россияне устроили массовый побег из лагеря в Сирии
Россияне устроили массовый побег из лагеря в Сирии189
Украинского эксперта выгнали из студии «Россия 1»
Украинского эксперта выгнали из студии «Россия 1»150
«В школе был весельчак»: почему срочник убил сослуживцев
«В школе был весельчак»: почему срочник убил сослуживцев
«Мисс Украина» ответила, чей Крым
«Мисс Украина» ответила, чей Крым273
Видео
Россия перебросила сотни военных из Чечни в Сирию
00:40
Россия перебросила сотни военных из Чечни в Сирию
Армия Ближний Восток
«Мне объявили войну»: педагога допросят из-за фотосессии
03:17
«Мне объявили войну»: педагога допросят из-за фотосессии
Общество Статьи
«Счастлива без рук»: Грачева написала о зверствах мужа
05:28
«Счастлива без рук»: Грачева написала о зверствах мужа
Общество
8 трупов: солдат устроил стрельбу в части
00:30
8 трупов: солдат устроил стрельбу в части
Происшествия
Названа причина смертельной болезни в российском селе
02:34
Названа причина смертельной болезни в российском селе
Общество
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Раскрыта цель России в Сирии
01:31
Раскрыта цель России в Сирии
Политика Конфликты
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
05:37
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Криминал Происшествия
«Кошкин дом» построили в районе Динамо
00:47
«Кошкин дом» построили в районе Динамо
Новости Москвы
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение