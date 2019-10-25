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Канье Уэст рассказал о своей зависимости от секс-видео 

Grazia + ещё 1 1 час назад
Уэст признался в порнозависимости
Фото: Reuters
Муж Ким Кардашьян сделал ряд откровенных заявлений.
Канье стал гостем интервью для Apple Beats 1 Radio. В разговоре с ведущим рэпер рассказал о своей необычной зависимости. Оказалось, что с раннего детства Канье пристрастился к порнографии.
«Отец постоянно покупал порнографические журналы и держал их на видном месте. Помню, как я нашел один такой журнал лет в пять и потом постоянно их листал. Со временем журналы сменила взрослая порнография. Я понимал, что у меня возникла вредная зависимость, но годами не мог от нее избавится. Порно помогало мне забыться», — заявил музыкант.
Legion-Media
Даже отношения с Ким Кардашьян не смогли вылечить его от зависимости. Лишь в прошлом году Кинье уделось избавиться от вредной привычки. По словам Уэста, он осознал, что помешан на сексе и вся его работа во многих аспектах сводилась к этому.
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Рэпера беспокоит доступность контента для взрослых. Имея доступ к интернету, ребенок запросто может увидеть порнографию.
"Это неправильно. Нужно сделать такие вещи недоступными для них», — поделился мыслями Канье.
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Теги:
Шоу-бизнес , Другое , Ким Кардашьян , Apple
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