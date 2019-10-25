Уэст признался в порнозависимости

Канье Уэст рассказал о своей зависимости от секс-видео

Канье стал гостем интервью для Apple Beats 1 Radio. В разговоре с ведущим рэпер рассказал о своей необычной зависимости. Оказалось, что с раннего детства Канье пристрастился к порнографии.

«Отец постоянно покупал порнографические журналы и держал их на видном месте. Помню, как я нашел один такой журнал лет в пять и потом постоянно их листал. Со временем журналы сменила взрослая порнография. Я понимал, что у меня возникла вредная зависимость, но годами не мог от нее избавится. Порно помогало мне забыться», — заявил музыкант.

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Даже отношения с Ким Кардашьян не смогли вылечить его от зависимости. Лишь в прошлом году Кинье уделось избавиться от вредной привычки. По словам Уэста, он осознал, что помешан на сексе и вся его работа во многих аспектах сводилась к этому.

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Рэпера беспокоит доступность контента для взрослых. Имея доступ к интернету, ребенок запросто может увидеть порнографию.