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Семен Фурман пожаловался на гормональные инъекции 

Рамблер 29 минут назад
Семен Фурман пожаловался на гормональные инъекции
Фото: Стоп-кадр из телепередачи
По словам актера, сыгравшего около 100 эпизодических ролей, в том числе и в сериале «Сваты», его мать делала ему гормональные уколы, считая, что у сына слишком маленькое мужское достоинство. Об этом он заявил в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».
По словам актера, у него с детства много комплексов из-за собственной внешности, так как с четвертного класса «он выглядел лет на 60».
«Мама мне сделала серию уколов гормональных. Делала мужской половой гормон. Спустя неделю выросла борода, я стал выглядеть как взрослый мужчина. (…) Ей казалось, что это прибавит размер. Она говорила: «С такой штукой тебе делать нечего», — заявил актер.
Артист отметил, что лечение не дало никаких результатов, а в школе у него начались проблемы из-за того, что внешность сильно изменилась.
«Маме говорил, что из-за нее я маленького роста», — заявил он.
Он также рассказал, что мать с отцом развелись, когда ему было около 4 лет.
«Рамблер» писал, что ранее Семен Фурман заявлял, что «весь состоит из комплексов» и стал актером от «безумного страха публичности и сцены», сравнив себя с бабочкой, летящей на свет.
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Теги:
Шоу-бизнес , Семен Фурман
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