Семен Фурман пожаловался на гормональные инъекции

По словам актера, сыгравшего около 100 эпизодических ролей, в том числе и в сериале «Сваты», его мать делала ему гормональные уколы, считая, что у сына слишком маленькое мужское достоинство. Об этом он заявил в эфире программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

По словам актера, у него с детства много комплексов из-за собственной внешности, так как с четвертного класса «он выглядел лет на 60».

«Мама мне сделала серию уколов гормональных. Делала мужской половой гормон. Спустя неделю выросла борода, я стал выглядеть как взрослый мужчина. (…) Ей казалось, что это прибавит размер. Она говорила: «С такой штукой тебе делать нечего», — заявил актер.

Артист отметил, что лечение не дало никаких результатов, а в школе у него начались проблемы из-за того, что внешность сильно изменилась.

«Маме говорил, что из-за нее я маленького роста», — заявил он.

Он также рассказал, что мать с отцом развелись, когда ему было около 4 лет.