Ургант высмеял члена ОП

«Друзья, Павел все правильно говорит, но этого мало. Нужно запретить спорт, потому что это, по сути, супружеская неверность. Посмотрите на борьбу — мужики обнимаются, потеют, для этого же есть жена», — сказал Ургант.

Также он призвал запретить письменность, так как это «в чистом виде рукоблудие».

«И речь можно запретить, потому что языком можно произнести такие грешные фразы: «Театр — это искусство», «Hello, I’m from Russia. Давайте вообще запретим рты», — заявил Ургант.

Его соведущий Дмитрий Хрусталев отметил, что в таком случае Пожигайло не сможет озвучивать свои предложения, а Ургант заявил, что члену ОП для этого рот не нужен.

Как сообщал «Рамблер», Пожигайло стал гостем программы «Русская мечта» на канале «Царьград» и заявил, что, если бы он стал президентом России, первыми его законами были бы запрет на изучение английского в школах, ликвидация Минкультуры и «полная ревизия» его финансирования, а также закрытие всех театров.

«Английский язык ставит мировоззрение. Если русский язык четыре часа, английский — шесть, мы выращиваем англичанина. <…> Язык — это первое оружие массового поражения, которое было принесено в 90-е годы», — заявил Пожигайло.

Театры он называл альтернативой литургии, подменой церкви и акта служения в храме.