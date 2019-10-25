Ургант высмеял члена ОП 

Телеведущий Иван Ургант прокомментировал идеи члена Общественной палаты (ОП) Павла Пожигайло о закрытии всех театров, чтобы они не заменяли людям храм, и запрете на преподавание английского языка, чтобы не «выращивать англичанина». Новый выпуск «Вечернего Урганта» опубликован на YouTube.
«Друзья, Павел все правильно говорит, но этого мало. Нужно запретить спорт, потому что это, по сути, супружеская неверность. Посмотрите на борьбу — мужики обнимаются, потеют, для этого же есть жена», — сказал Ургант.
Также он призвал запретить письменность, так как это «в чистом виде рукоблудие».
«И речь можно запретить, потому что языком можно произнести такие грешные фразы: «Театр — это искусство», «Hello, I’m from Russia. Давайте вообще запретим рты», — заявил Ургант.
Его соведущий Дмитрий Хрусталев отметил, что в таком случае Пожигайло не сможет озвучивать свои предложения, а Ургант заявил, что члену ОП для этого рот не нужен.
Как сообщал «Рамблер», Пожигайло стал гостем программы «Русская мечта» на канале «Царьград» и заявил, что, если бы он стал президентом России, первыми его законами были бы запрет на изучение английского в школах, ликвидация Минкультуры и «полная ревизия» его финансирования, а также закрытие всех театров.
«Английский язык ставит мировоззрение. Если русский язык четыре часа, английский — шесть, мы выращиваем англичанина. <…> Язык — это первое оружие массового поражения, которое было принесено в 90-е годы», — заявил Пожигайло.
Театры он называл альтернативой литургии, подменой церкви и акта служения в храме.