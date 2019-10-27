«Слабое звено» вернется в эфир

15 лет спустя: Киселева и «Слабое звено» возвращаются

Шоу «Слабое звено» в свое время пользовалось огромной популярностью. Во многом — благодаря его ведущей — олимпийской чемпионке по синхронному плаванию Марии Киселевой

Мария тогда выбрала образ язвительной, жесткой, безжалостной, стервозной хозяйки эфира.

Передача выходила на российском телевидении по лицензии BBC Studios. Через пять лет она закрылась, так как лицензия закончилась. Киселева выступала и в других проектах, но уже не столь ярко.

Далее олимпийская чемпионка сосредоточилась на работе по развитию своего центра синхронного плавания и на общественной деятельности.

И вот в СМИ просочились слухи о том, что на телеканале «МИР» в недалеком будущем вновь зрители увидят программу «Слабое звено», вести которую предложили Марии Киселевой.

Публика активно интересуется, каким будет обновленный формат игры и как сейчас выглядит ее бывшая — и будущая — ведущая. Но сама спортсменка пока никаких комментариев прессе не дает.

Как ранее сообщал «Рамблер», Мария Киселева включилась в борьбу за сохранение экологии природно-исторического парка «Москворецкий», где образовались несанкционированные свалки мусора.