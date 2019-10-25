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«У меня теперь совсем другая жизнь»: Пугачева поделилась своими планами 

Teleprogramma.pro + ещё 1 2 часа назад
«У меня теперь совсем другая жизнь»
Фото: ТАСС
Алла Пугачева продолжает рекомендовать поклонникам посмотреть «Тот самый концерт» — видеоверсию выступления в Кремлевском дворце. В апреле многие фанаты не смогли увидеть грандиозное выступление — перекупщики торговали билетами по 250 тысяч рублей.
В программе «Доброе утро», которая выходит на Первом канале, певица рассказала о своих планах на ближайшее будущее и том, что она сомневается, выступит ли когда-либо еще перед публикой. Примадонна призналась, что не может с уверенностью сказать, будет ли еще один концерт, по двум причинам. Первая — здоровье, вторая — общее ощущение жизни.
«У меня теперь совсем другая жизнь, которую я бы не хотела выносить в песнях», — поделилась артистка.
Она добавила, что никогда не пела в своих песнях о счастье.
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Теги:
Шоу-бизнес , Лариса Кудрявцева , Алла Пугачева
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