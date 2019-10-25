В ГИБДД рассказали о штрафах Боярского

Михаила Боярского оштрафовали за парковку на встречной полосе, сообщает «Фонтанка».

В пресс-службе ГУ МВД по городу и Ленобласти изданию сообщили, что после опубликованных в Сети фотографий было проведено административное расследование и установлено «лицо, допустившее нарушение».

10 октября «данное лицо» был привлечено к административной ответственности. В отношении него были выписаны два штрафа на пять и на три тысячи рублей.

Как ранее сообщал «Рамблер», 1 октября в интернете появились фото и видео, на которых человек, похожий на Михаила Боярского, выходит из автомобиля Mercedes, припаркованного на встречной полосе на пересечении Большой Конюшенной улицы и Невского проспекта в Санкт-Петербурге.