В ГИБДД рассказали о штрафах Боярского

Сотрудники ГИБДД рассказали о штрафах Михаила Боярского

«Данное лицо 10 октября было привлечено к административной ответственности. В отношении водителя было составлено два административных протокола и выписаны штрафы в размере пяти и трех тысяч рублей», — цитируют слова ведомства в издании.

Напомним, в начале октября очевидцы поделились фотографиями нарушения ПДД в социальных сетях. На фотографии изображен неправильно припаркованный «Мерседес» и его владелец — Михаил Боярский.