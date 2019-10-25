В ГИБДД рассказали о штрафах Боярского

Михаил Боярский получил наказание за наглую парковку на Невском проспекте. Как сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, артисту выписали два штрафа.
«Данное лицо 10 октября было привлечено к административной ответственности. В отношении водителя было составлено два административных протокола и выписаны штрафы в размере пяти и трех тысяч рублей», — цитируют слова ведомства в издании.
Напомним, в начале октября очевидцы поделились фотографиями нарушения ПДД в социальных сетях. На фотографии изображен неправильно припаркованный «Мерседес» и его владелец — Михаил Боярский.
Сотрудники ГИБДД обнародовали результаты проверки спустя две недели.