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Сотрудники ГИБДД рассказали о штрафах Михаила Боярского 

АиФ Санкт-Петербург + ещё 3 30 минут назад
В ГИБДД рассказали о штрафах Боярского
Фото: РИА Новости
Михаил Боярский получил наказание за наглую парковку на Невском проспекте. Как сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, артисту выписали два штрафа.
Михаил Боярский грубо выругался в ответ на претензии о нарушении ПДД
«Данное лицо 10 октября было привлечено к административной ответственности. В отношении водителя было составлено два административных протокола и выписаны штрафы в размере пяти и трех тысяч рублей», — цитируют слова ведомства в издании.
Напомним, в начале октября очевидцы поделились фотографиями нарушения ПДД в социальных сетях. На фотографии изображен неправильно припаркованный «Мерседес» и его владелец — Михаил Боярский.
Сотрудники ГИБДД обнародовали результаты проверки спустя две недели.
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Теги:
Шоу-бизнес , Михаил Боярский , ГИБДД , МВД , Фонтанка.Ру , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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