Шнуров раскритиковал россиян за «ерунду» в соцсетях

Музыкант Сергей Шнуров заявил, что Россия — читающая и пишущая страна, но при этом раскритиковал россиян за «ерунду» в соцсетях. Об этом сообщает RNS.

Такое заявление Шнуров сделал перед заседанием общественного совета при Госдуме.

Музыкант отметил, что к массовому чтению люди вернутся, только если произойдет глобальная катастрофа и они окажутся «в подвалах при свечах». В то же время, по мнению Шнурова, сейчас россияне тоже читают немало.

«Вы посмотрите, сколько публикаций в социальных сетях, сколько отклика, какой отклик в Twitter, в Telegram. Telegram-каналы развиваются! У нас страна читает и пишет. Другое дело, что ерунду», — заявил он.

Шнуров отметил, что любой текст — это производная мысли, а пока мысли нет, писать не надо.

«Может быть, лучше ничего не писать, чем то, что пишут сейчас», — заявил он.

Развитие культуры чтения в советское время Шнуров связал с отсутствием других развлечений. Музыкант заявил, что телевизор выключали в 23:00, после чего человек брался за книги братьев Стругацких.

«Никакого социального лифта, понятно, особенно когда тебе сорок, уже не будет, жизнь состоялась, открываешь Стругацких, читаешь, переживаешь, что происходит на другой планете — класс», — отметил он.

Музыкант добавил, что классическую русскую литературу дворяне писали для таких же дворян, так как все остальные жители страны были безграмотными.

«Давайте мы в двадцать первом веке сядем, прочитаем, что писали дворянам — во! Поможет в жизни, супер!» — заявил Шнуров.

Как писал «Рамблер», в феврале 2019-го Шнуров вошел в состав общественного совета при комитете Госдумы по культуре. Сообщалось, что совет будет обсуждать «резонансные, общественные вопросы, связанные с гуманитарной повесткой».

Перед слушаниями, назначенными на 22 марта, Шнуров заявил, что ни в одной «нормальной стране» нет министерства культуры и призвал распустить ведомство.