«Кровососы»: Лолита запуталась в мужьях 

Лолита Милявская не помнит, кто был ее предпоследним мужем. Об этом, как сообщает «Собеседник», заявила она сама.
Летом 55-летняя певица объявила о расставании с 44-летним мужем Дмитрием Ивановым. Он — тренер по сквошу. Брак Милявской с ним длился на протяжении почти 10 лет. Не так давно, как сообщал «Рамблер», певица назвала причиной разрыва недовольство «какими-то вещами» друг в друге и не исключила, что примет Иванова, если тот решит вернуться.
«Кровососы отваливаются!» — заявляет она теперь.
Ныне Лолита исключает воссоединение. Причина этого, по данным «Собеседника», заключается в том, что ей стало известно об изменах Иванова. Тот якобы завел любовницу за год до расставания с певицей, а встречался с ней под предлогом участия в турнирах по сквошу в других городах.
«Давайте про бывших уже забудем. Я не помню, кто у меня был предпоследним (бизнесмен Александр Зарубин. — Прим. ред.)!» — заявила сама Милявская.