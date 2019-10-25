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«Кровососы»: Лолита запуталась в мужьях 

Рамблер + ещё 1 22 минуты назад
«Кровососы»: Лолита запуталась в мужьях
Фото: РИА Новости
Лолита Милявская не помнит, кто был ее предпоследним мужем. Об этом, как сообщает «Собеседник», заявила она сама.
Летом 55-летняя певица объявила о расставании с 44-летним мужем Дмитрием Ивановым. Он — тренер по сквошу. Брак Милявской с ним длился на протяжении почти 10 лет. Не так давно, как сообщал «Рамблер», певица назвала причиной разрыва недовольство «какими-то вещами» друг в друге и не исключила, что примет Иванова, если тот решит вернуться.
«Кровососы отваливаются!» — заявляет она теперь.
Ныне Лолита исключает воссоединение. Причина этого, по данным «Собеседника», заключается в том, что ей стало известно об изменах Иванова. Тот якобы завел любовницу за год до расставания с певицей, а встречался с ней под предлогом участия в турнирах по сквошу в других городах.
«Давайте про бывших уже забудем. Я не помню, кто у меня был предпоследним (бизнесмен Александр Зарубин. — Прим. ред.)!» — заявила сама Милявская.
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Теги:
Шоу-бизнес , Александр Зарубин , Лолита Милявская , Дмитрий Иванов
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