«Кровососы»: Лолита запуталась в мужьях

Летом 55-летняя певица объявила о расставании с 44-летним мужем Дмитрием Ивановым . Он — тренер по сквошу. Брак Милявской с ним длился на протяжении почти 10 лет. Не так давно, как сообщал «Рамблер», певица назвала причиной разрыва недовольство «какими-то вещами» друг в друге и не исключила, что примет Иванова, если тот решит вернуться.

«Кровососы отваливаются!» — заявляет она теперь.

Ныне Лолита исключает воссоединение. Причина этого, по данным «Собеседника», заключается в том, что ей стало известно об изменах Иванова. Тот якобы завел любовницу за год до расставания с певицей, а встречался с ней под предлогом участия в турнирах по сквошу в других городах.