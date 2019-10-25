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Обнародовано фото Анастасии Заворотнюк с тяжело больным подопечным 

Суть событий 2 часа назад
Обнародовано фото Заворотнюк с тяжело больным подопечным
Фото: РИА Новости
В блоге в поддержку актрисы Анастасии Заворотнюк в течение нескольких дней не было обновлений, что стало тревожить подписчиков. Но теперь страница представила совместное фото звезды с маленьким подопечным.
Информация об опухоли головного мозга по сей день не подтверждена официально. Тем не менее, уже не первый месяц звезда сериала «Моя прекрасная няня» не появляется на публике, не дает комментариев, а ее коллеги говорят об онкологическом недуге как о свершившемся факте. В Инстаграм-аккаунте, посвященном Заворотнюк, содержится напоминание о том, что Анастасия в свое время много помогала тяжело больным детям, а те, в свою очередь, как и их родственники, готовы морально поддержать ее.
На обнародованном фото Заворотнюк позирует на фоне елки с мальчиком. На ребенке — респираторная маска. В комментарии не уточняется, кто стоит рядом с Анастасией: подопечный, который выздоровел благодаря ее помощи, или же это маленький пациент, который все еще нуждается в поддержке.
Представители Заворотнюк отметили, что в жизни актрисы был не один случай, когда она поддержала заболевшего тяжелым недугом ребенка. В настоящее время многие из этих детей подросли и стали взрослыми людьми, живущими нормальной благополучной жизнью.»И они теперь откликаются из разных уголков страны, хотят поделиться своим теплом, как когда-то Настя делилась с ними своим…».
Также в Инстаграм-аккаунте отмечается, что пишут и те, кто болен в настоящее время. «Удивительные люди, которым в своей такой непростой ситуации хватает души, чтобы сопереживать другим», — говорится в записи.
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Теги:
Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк
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