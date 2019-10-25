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«Хрыч»: Светлаков поздравил Галустяна 

Рамблер + ещё 1 1 час назад
«Хрыч»: Светлаков поздравил Галустяна
Фото: пресс-служба СТС
Михаил Галустян теперь тоже старый сорокалетний хрыч, заявил «Телепрограмме» Сергей Светлаков.
Галустян и Светлаков — соведущие шоу «Русские не смеются» на СТС. Ранее вместе они участвовали в телепередаче «Наша Раша». Светлакову — 41 год. Галустяну сегодня исполнилось 40.
«Мне в душе где-то 35. Почему? Это на 15 больше, чем 20, и на 15 меньше, чем 50. Можно и с молодежью найти общий язык, и с людьми постарше», — заявил «Телепрограмме» сам Галустян.
Среди своих достижений за 40 лет жизни он упомянул жену и дочерей. Также он сообщил, что день рождения праздновать не станет, но от подарков и поздравлений не откажется, а сам себе желает реализовать начатые проекты. Светлаков, в свою очередь, пожелал коллеге жить долго, красиво и роскошно, не утратить «бородатого» обаяния, а также всегда помнить о наличии друга, с которым можно поделиться своими миллионами.
«В этот день, когда старость уже постучала своей дряхлой клешней в твою только что отремонтированную дверь, ты перестанешь смеяться надо мной и говорить, что я старый сорокалетний хрыч», — добавил он.
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Теги:
Шоу-бизнес , Михаил Галустян , Сергей Светлаков
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