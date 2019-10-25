«Хрыч»: Светлаков поздравил Галустяна

Галустян и Светлаков — соведущие шоу «Русские не смеются» на СТС. Ранее вместе они участвовали в телепередаче «Наша Раша». Светлакову — 41 год. Галустяну сегодня исполнилось 40.

«Мне в душе где-то 35. Почему? Это на 15 больше, чем 20, и на 15 меньше, чем 50. Можно и с молодежью найти общий язык, и с людьми постарше», — заявил «Телепрограмме» сам Галустян.

Среди своих достижений за 40 лет жизни он упомянул жену и дочерей. Также он сообщил, что день рождения праздновать не станет, но от подарков и поздравлений не откажется, а сам себе желает реализовать начатые проекты. Светлаков, в свою очередь, пожелал коллеге жить долго, красиво и роскошно, не утратить «бородатого» обаяния, а также всегда помнить о наличии друга, с которым можно поделиться своими миллионами.