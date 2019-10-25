Пугачева рассказала, как стать «номером один»

Пугачева рассказывала, как стать в своей профессии «номером один»

На фанатской страничке Аллы Пугачевой в Instagram появилась цитаты певицы. Эти слова она произнесла много лет назад. Тогда журналисты допытывались, как ей удалось стать номером один на отечественной эстраде.

«Для меня номер один — это каждый человек, который к чему-то стремится, хочет что-то делать. Надо делать то, что даёт удовлетворение, — без жажды, злости. Просто работать», — говорила Алла Пугачёва.

Напомним, что несколько дней назад продюсер Максим Фадеев в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио» заявил, что по уровню таланта с Примадонной никто в нашей стране не сравнится. Он отмечал, что только Алла Пугачева на российской эстраде может диктовать свои условия продюсерам. Все остальные должны прислушиваться, а не качать права.

Также Фадеев не скрывает, что для него многие исполнители просто «поющие головы», которые сами ничего не создают. Сам продюсер ценит именно творцов.