«Такого ещё не было»: Асмус о первой постельной сцене

Кристина Асмус в эфире программы «Вечерний Ургант» прокомментировала участие в откровенной сцене в фильме «Текст». По ее словам, «играть интим» не легко, учитывая непростое отношение супруга Гарика Харламова к подобным ролям.

Кристина Асмус стала гостьей передачи вместе с исполнителем мужской роли в фильме — Иваном Янковским . Актеры не в первый раз сотрудничают, поскольку оба служат в театре Ермоловой и оба заняты в спектакле «Утиная охота», в котором играют супружескую пару. На вопрос Урганта, как муж Асмус Гарик Харламов относится к тому, что его жена «играет любовь» с другим мужчиной, Кристина предпочла не рассказывать, а Янковский заявил, что юмористу это нравится.

«Как я понял, он фанат этого, только это бы и смотрел. Я увидел по глазам», — пошутил артист.

Постельная сцена в «Тексте», по словам актеров, была сыграна несколько раз: впервые ещё на пробах, затем 4 дубля непосредственно на съёмках фильма. При этом Асмус отметила, что «интим» дался ей нелегко, поскольку сцена оказалась максимально откровенной.

«Такой сцены в российском кино ещё не было. Я думаю Гарик вообще не посмотрит «Текст», — заявила актриса.