Кристина Асмус в эфире программы «Вечерний Ургант» прокомментировала участие в откровенной сцене в фильме «Текст». По ее словам, «играть интим» не легко, учитывая непростое отношение супруга Гарика Харламова к подобным ролям.
Кристина Асмус стала гостьей передачи вместе с исполнителем мужской роли в фильме — Иваном Янковским. Актеры не в первый раз сотрудничают, поскольку оба служат в театре Ермоловой и оба заняты в спектакле «Утиная охота», в котором играют супружескую пару. На вопрос Урганта, как муж Асмус Гарик Харламов относится к тому, что его жена «играет любовь» с другим мужчиной, Кристина предпочла не рассказывать, а Янковский заявил, что юмористу это нравится.
«Как я понял, он фанат этого, только это бы и смотрел. Я увидел по глазам», — пошутил артист.
Постельная сцена в «Тексте», по словам актеров, была сыграна несколько раз: впервые ещё на пробах, затем 4 дубля непосредственно на съёмках фильма. При этом Асмус отметила, что «интим» дался ей нелегко, поскольку сцена оказалась максимально откровенной.
«Такой сцены в российском кино ещё не было. Я думаю Гарик вообще не посмотрит «Текст», — заявила актриса.
Ранее, как сообщал «Рамблер», СМИ опубликовали информацию о том, что Гарик Харламов перестал общаться со своим другом Семёном Слепаковым. Причиной стал конфликт, связанный с их возлюбленными — актрисами Светланой Ходченковой и Кристиной Асмус. Якобы избранница Слепакова «обошла» жену Харламова на кастинге ведущих в новое шоу. Отмечается, что Асмус изначально планировала получить работу и успешно прошла все этапы отбора, однако в последний момент заветное место было отдано Ходченковой. Предполагается, что не последнюю роль в решении организаторов шоу сыграла личная просьба Семена Слепакова сделать телеведущей его новую пассию.