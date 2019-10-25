Накануне премьеры звезды рассказали о съемках картины и, что больше всего заинтересовало ведущего программы, постельных сцен героев. Как оказалось, у Кристины Асмус в кино это первый подобный опыт, но с Иваном Янковским они уже довольно давно играют близкие отношения. В театре Ермоловой, где служат обе звезды, они заняты в спектакле «Утиная охота». Им достались роли супругов, потому, так сказать, тесное, интимное общение артистам играть легко.