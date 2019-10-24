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Родственников Заворотнюк раскритиковали за брошенный крест у могилы отца актрисы 

Рамблер 1 час назад
Родственников Заворотнюк раскритиковали за крест
Фото: РИА Новости
Поклонники Анастасии Заворотнюк обнаружили у ограды могилы ее родственников деревянный крест, сообщает Dni.ru. Оказалось, что это временный памятник, бывший временным памятником на момент похорон отца артистки, который, по мнению православных священников, должен был быть сожжен.
Отец Анастасии Заворотнюк Юрий Андреевич Заворотнюк был телережиссером и членом Академии российского телевидения. Он скончался в 2015 году после тяжелой и продолжительной болезни.
В день похорон на могиле Юрия Андреевича был установлен обыкновенный деревянный крест, который впоследствии был заменён на добротный памятник из чёрного гранита, а предыдущий атрибут был брошен у ограды.
Поклонники актрисы, обнаружившие крест, выразили недоумение, почему родственники артистки оставили крест гнить на кладбище, а православный диакон Илья Кокин рассказал, как следовало поступить с временным памятником.
«Крест надо было отнести в храм и попросить, чтобы его там сожгли. Церковь одобряет такой вариант, поскольку огонь считается священной стихией, способствующей очищению, перерождению», — заявил священник.
По его словам, пепел от сожжённого креста развеивают по ветру или рассыпают на могиле усопшего. При этом Кокин подчеркнул, что выбрасывать кладбищенский атрибут строго запрещено, поскольку это «страшный грех».
Ранее, как сообщал «Рамблер», члены семьи актрисы Анастасии Заворотнюк могут рассчитывать на бесплатные места на закрытом Анкудиновском кладбище в Москве, которое можно получить через аукцион правительства или благодаря захоронению родственников. При этом родственникам артистки платить не придётся, поскольку на этом погосте покоятся отец актрисы, ее брат и невестка.
В августе появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк больна раком головного мозга. Впоследствии стало известно, что у нее развился отек, появились метастазы, диагностированы пневмония и полиорганная недостаточность, также она частично парализована, находится в коме и подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. Позже медики сообщили об улучшении состояния артистки: Заворотнюк пришла в сознание и дышит самостоятельно. СМИ отмечали, что актрису вывели из комы и перевели в обычную палату. В октябре
актрису якобы перевели в реабилитационный центр. Там артистка занимается водными процедурами и в зале эрготерапии — восстановления активности, утраченной в результате болезни.
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Шоу-бизнес , Анастасия Заворотнюк , Юрий Заворотнюк , Дни.Ру
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