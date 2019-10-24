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«Больше Машкова»: Собчак удивил заработок звезды «Полицейского с Рублевки» 

Рамблер 1 час назад
Собчак удивил заработок звезды «Полицейского с Рублевки»
Фото: youtube.com
Актер Александр Петров поговорил о своем заработке с журналисткой Ксенией Собчак, не стал называть точную сумму, но отметил, что его коллега Владимир Машков получает больше. Выпуск «Осторожно, Собчак» с его участием опубликован на YouTube.
Собчак спросила, сколько стоит его съемочный день. Актер ответил, что ему не интересно говорить о деньгах.
«Ну 250 тысяч рублей или больше? 500 тысяч рублей в день? Подожди, даже Машков меньше получает», — отметила журналистка.
«Да нет, Машков получает больше, я думаю», — возразил он.
Как сообщал «Рамблер», ранее принадлежащее Григорию Березкину РБК подсчитало доходы Петрова. Стоимость его съемочного дня (12 часов) издание оценило в 200-250 тысяч рублей, а средний гонорар за участие в рекламных кампаниях — 18,4-22 миллиона рублей.
30-летний Петров — один из самых востребованных российских актеров. С 2010 года он снялся более чем в 50 фильмах, также играет в театре и снимается в сериалах. Среди его работ — фильмы «Лед», «Притяжение», «Текст», сериалы «Полицейский с Рублевки», «Метод», а также франшиза «Гоголь».
Порнозвезда не простила измены своему любовнику
Комментарии
Шоу-бизнес , Владимир Машков , Григорий Березкин , Ксения Собчак , Александр Петров , РБК
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