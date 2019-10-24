«Больше Машкова»: Собчак удивил заработок звезды «Полицейского с Рублевки»

Собчак спросила, сколько стоит его съемочный день. Актер ответил, что ему не интересно говорить о деньгах.

«Ну 250 тысяч рублей или больше? 500 тысяч рублей в день? Подожди, даже Машков меньше получает», — отметила журналистка.

«Да нет, Машков получает больше, я думаю», — возразил он.

Как сообщал «Рамблер», ранее принадлежащее Григорию Березкину РБК подсчитало доходы Петрова. Стоимость его съемочного дня (12 часов) издание оценило в 200-250 тысяч рублей, а средний гонорар за участие в рекламных кампаниях — 18,4-22 миллиона рублей.

30-летний Петров — один из самых востребованных российских актеров. С 2010 года он снялся более чем в 50 фильмах, также играет в театре и снимается в сериалах. Среди его работ — фильмы «Лед», «Притяжение», «Текст», сериалы «Полицейский с Рублевки», «Метод», а также франшиза «Гоголь».