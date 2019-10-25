СМИ сообщили о возможной беременности Собчак

Экс-кандидат в президенты РФ Ксения Собчак, возможно, ждет ребенка. Такой вывод представители СМИ сделали на основе видео, где заметили у журналистки «округлившийся живот».
«Собчак выбрала для вечера наряд свободного кроя, однако даже он не смог скрыть разительные изменения в ее фигуре», — сообщает «Пятый канал».
На видео, представленном журналистами, телеведущая ведет диалог, не прикрывая руками слегка округлившийся живот.
Как утверждает издание, слухи о беременности Собчак появились накануне свадьбы звезды с режиссером Константином Богомоловым, которая состоялась 13 сентября в Москве. Для обоих этот брак стал вторым.
Свадьба Собчак с Богомоловым стала резонансной. Так, некоторые звезды раскритиковали торжество, а Анастасия Волочкова и вовсе назвала свадьбу «вакханалией». Также на Собчак написали заявление в полицию из-за провокационного танца, напоминает агентство Nation News.