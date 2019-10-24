Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бузова назвала свою квартиру за 120 миллионов каморкой 

Рамблер 21 минуту назад
Бузова купила «каморку» за 120 миллионов
Фото: РИА Новости
Певица Ольга Бузова рассказала, что называет свою квартиру в 220 квадратных метров «каморочкой». Об этом сообщают «Семь дней».
Как писал «Рамблер», ранее в СМИ появилась информация о покупке Бузовой квартиры за 120 миллионов рублей. По данным издания Super, певица приобрела жилье в доме, расположенном в районе Мосфильмовской улицы.
О квартире певица рассказала на церемонии награждения премии «Прорыв Года 2019» журнала MODA topical.
«Я ее называю моей каморочкой, имея ввиду, что это мое гнездышко. <…> Я купила ее и счастлива. Но теперь в моей жизни начался новый сложный этап — ремонт. Придется делать все самой, хотя я мало в этом понимаю», — отметила Бузова.
На вопрос, будет ли ей помогать с ремонтом мужчина, Бузова заявила, что однажды доверилась мужчине и лишилась всего, поэтому теперь не допустит до «своей крепости» никого.
«Хотя, если найдется надежная крепкая дружеская мужская рука…» — добавила она.
В апреле вышло интервью Бузовой для шоу «Осторожно, Собчак!». Ксения Собчак побывала в гостях у певицы и рассказала, что та снимает квартиру рядом со МКАД.
Порнозвезда не простила измены своему любовнику
Комментарии1
Шоу-бизнес , Ксения Собчак , Ольга Бузова
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы не уснули: Россия поссорилась с Арменией
Пока вы не уснули: Россия поссорилась с Арменией122
Разбомбить Крым. Зачем США нацелили на полуостров B-52
Разбомбить Крым. Зачем США нацелили на полуостров B-52126
Сын Абызова срочно покинул Россию
Сын Абызова срочно покинул Россию33
В РФ назвали условие бомбардировки Крыма странами НАТО
В РФ назвали условие бомбардировки Крыма странами НАТО
США не смогли: войну в Сирии остановили две страны
США не смогли: войну в Сирии остановили две страны89
Видео
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
00:39
Стало известно о пользе ввозимого в Россию урана
Общество
Раскрыта цель России в Сирии
01:31
Раскрыта цель России в Сирии
Политика Конфликты
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
05:37
Бойня под Ростовом: Дядя убитого рассказал о конфликте
Криминал Происшествия
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
00:25
Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии
Армия Войска
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
01:03
ЧП под Красноярском: опознаны все тела
Происшествия
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
С-400 и «Панцири» перебросят в Сербию
Армия Войска
Соловьев высказался о преемнике Путина
13:32
Соловьев высказался о преемнике Путина
Политика Общество
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
01:11
«Неминуемая гибель в короткие сроки»
Происшествия
Россия выдвинула США новые обвинения
00:43
Россия выдвинула США новые обвинения
В мире Политика
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
01:19
«Позорная ситуация»: Украина пожаловалась Помпео на Крым
В мире США
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение