Бузова купила «каморку» за 120 миллионов

Бузова назвала свою квартиру за 120 миллионов каморкой

Как писал «Рамблер», ранее в СМИ появилась информация о покупке Бузовой квартиры за 120 миллионов рублей. По данным издания Super , певица приобрела жилье в доме, расположенном в районе Мосфильмовской улицы.

О квартире певица рассказала на церемонии награждения премии «Прорыв Года 2019» журнала MODA topical.

«Я ее называю моей каморочкой, имея ввиду, что это мое гнездышко. <…> Я купила ее и счастлива. Но теперь в моей жизни начался новый сложный этап — ремонт. Придется делать все самой, хотя я мало в этом понимаю», — отметила Бузова.

На вопрос, будет ли ей помогать с ремонтом мужчина, Бузова заявила, что однажды доверилась мужчине и лишилась всего, поэтому теперь не допустит до «своей крепости» никого.

«Хотя, если найдется надежная крепкая дружеская мужская рука…» — добавила она.